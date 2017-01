Ab in die Wärme! :  Die Malediven taugen auch für Familien

Es gibt es also doch – das Land, von dem Büroangestellte träumen. Die Inseln sind nur ein paar Gehminuten lang, das Wasser ist türkisblau und 30 Grad warm, die Fische sind so bunt wie in «Findet Nemo»: die Malediven, 1196 Inselchen, verstreut im Indischen Ozean. Lange Sehnsuchtsziel der Flitterwöchner und Taucher, sind die Inseln zunehmend auch für Familienferien attraktiv. Die Resorts, etwa der gerade renovierte Club Med Kani, locken mit All-Inclusive-Angeboten samt Profi-Kinderbetreuung.

Vom Flugzeug ins Schnellboot

Das Flugzeug landet auf der Airport-Insel nahe der Inselhauptstadt Malé, die selbst nur zwei Quadrat­kilometer im Meer umfasst. Im Schnellboot gehts in einer halben Stunde zum Resort – die klassische Inselfantasie: Weisse Strände, Palmen, Bungalows über dem Wasser. Das Meer ist flach in der Lagune, Kids können problemlos dort oder im Kinderpool planschen, unter den Augen der Eltern an der Strandbar. Sehr empfehlenswert: Eine gemeinsame Bootsfahrt, erst auf eine einsame Sandbank mitten im Blau, nach kurzer Einweisung mit Schnorchel und Taucherbrille über den Riffen schwebend. Wasserdichte Kamera einpacken!

Eindrücklich: Malé

Ein Ausflug nach Malé (95 Franken) ist nicht zwingend, aber eindrücklich: Gemüse- und Fischmärkte zwischen eng bebauten Strassen voller Töffli, die Freitagsmoschee mit Marmorstufen und Gold­kuppel. Aufpassen beim Souvenirkauf: Korallenprodukte sind bei uns nicht erlaubt.

Tage am Meer oder Pool, abends ein Drink zu erstaunlich professionellen Shows (z. B. «Grease»). Zudem ist auf den Malediven ein für Familien rares Gut ebenfalls inklusive – gemeinsame Zeit.