Familienferien in Schenna :  Die Sonnenstube im Südtirol

«Ich dachte, wir fahren nach Italien», stutzt Sven (11) nach dem freundlichen Empfang im Familienhotel Gutenberg. «Aber hier sprechen ja alle Deutsch!» Für unsere Familienferien haben wir den Ort Schenna in Südtirol ausgesucht – politisch in Italien, kulturell eine deutschsprachige Region.

Auf der Biketour ins Passeiertal mit Christoph Frei von der Bike Academy erfahren wir dann auch die feinen Unterschiede. «Der Südtiroler besitzt quasi eine eigene Nationalität. Seine Mentalität ist eine Kombination deutscher Genauigkeit und italienischer Lässigkeit», so Frei. Das erklärt auch die Familienfreundlichkeit sowie die herzliche Gastfreundschaft, die wir während unseres Aufenthalts überall erfahren.

Schenna ist der bedeutendste Tourismusort im Südtirol

Schenna liegt rund zehn Autominuten oberhalb von Meran und hat sich in den letzten 60 Jahren von einer bürgerlichen Landgemeinde zu einem der bedeutendsten Tourismusorte des Südtirols entwickelt. Nicht zuletzt dank des milden Klimas. Drei Familienhotels erfüllen die Qualitätsvorgaben der «Familienhotels Südtirol» und bieten Wohlfühlferien für Eltern und Kinder.

Für Familien mit Kindern ab drei Jahren gibt es viel zu erleben. Der Fokus liegt auf Outdoor-Aktivitäten. Neben den 19 Themenwanderungen kann man Ausflüge zu den Gärten von Schloss Trauttmansdorff, den Thermen Meran oder zum AlpinBob auf Meran 2000 unternehmen, mit 1,1 km die längste Schienenrodelbahn Italiens!

Auch wir schnüren die Wanderstiefel. Unsere zweistündige Wanderung auf dem Höhenweg von der Taser Alm zum Berggasthof Gsteier hält eine besondere Überraschung bereit. Schon von weitem sehen wir den alten Mann mit seinem Strohhut vor dem Schopf sitzen und Zeitung lesen. Als wir vorbeispazieren, fragt er, ob wir einen Blick in sein Museum werfen wollen. Ivo (9) ist fasziniert von der alten Kirschenentsteinmaschine und dem historischen Apfelschäler. Der sympathische Herr Mair besitzt hier ein buntes Sammelsurium an Gegenständen der einstigen Bäcker und Bauern.

Ein Treffen mit Elvis

Danach ziehen wir weiter Richtung Mittelstation der Gondelbahn Meran 2000. Und beeilen uns, noch die Flugschau von Falkner Mathias Pircher zu erreichen. Hias, so sein Kurzname, lässt uns an seinem grossen Wissen über Eulen, Falken und Uhus teilhaben. Die Jungs sind ob der gehorsamen Tiere und deren Kunststücke begeistert. Zum Abschluss dürfen die Mutigen noch mit Schleiereule Elvis posieren. «Der ist ja total weich», sagt Sven erstaunt. «Ob er in der Luft ebenso extravagant tanzt wie sein berühmter Namensvetter? », frage ich in die Runde. Aber den Vergleich verstehen nur die Erwachsenen.