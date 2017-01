Disneyland ganz exklusiv :  Luxus für ganz viele Mäuse

Ferien in dem am meisten besuchten Reiseziel Europas sind an sich schon märchenhaft teuer. Doch gibt es Gäste, für die es noch ein bisschen mehr sein darf.

Zum Beispiel das Disneyland Hotel, ein viktorianischer Palast mit 496 Zimmern direkt am Park­eingang. Die exklusivste ­Suite kostet 8815 Franken pro Nacht: 182 m2 mit Dorn­röschen-Motiv-Deckenkuppel und Klavier, Esszimmer für zwölf Personen, ­eigener Küche, falls ein Koch mitreist, ­Panoramablick über den Park. Rustikaler ist die Präsidenten­suite in Disney’s Newport Bay Club: 83 m2 im Stil ­einer Offiziers­suite auf einem Ozeanliner.

Ein Besucher wünschte kürzlich, dass seine Kinder beim Öffnen des Hotelzimmers 300 Ballons vorfinden. Andere bestellen üppige Dekorationen oder einen persönlichen Begleiter für den Tag im ­Themenpark (fünf Stunden für 1600 Franken). Auch ein Heiratsantrag, perfekt getimt mit dem abendlichen Feuerwerk, ist kein Problem.

Zum Erholen gibt es im Celestia Spa eine Mutter-Tochter-Massage: 50 Minuten für 188 Franken. Den Sohn, sechs bis zwölf Jahre, entspannt vielleicht eine kindgerechte Gesichts­behandlung, 25 Minuten für 64 Franken.

Die Räume des edlen Restaurants Walt’s ­bilden die Disney-Wohnung nach, die Gerichte sind luxuriöse Varianten seiner ein­stigen Lieblingsgerichte. Beispiel: Burger vom franzö­sischen Charolais-Rind mit dick geschnittenen Pommes und Chili con Carne. Preis: 54 Franken. Dazu ein Merlot Silverado Mt. George für 107 Franken, und der Abend endet märchenhaft.