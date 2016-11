Shopping-Tipps für New York :  8 Läden, die man gesehen haben muss

ZVG Tipp Geführt Shoppen in New York Wer New York bereist und eine Kennerin der Stadt auf der Shopping-Tour und beim Sightseeing dabei haben möchte, der bucht ganz einfach eine Tour mit Senka. Infos unter www.senkasworld.com

1. What Goes around Comes around - Vintage mit Stil

Ein Muss für alle Vintage-Fans! Der Shop mit dem lustigen Namen ist einer der besten Vintage-Läden in New York. Girls mit einem besonderen Geschmack finden hier coole Kleider und eine sehr grosse Auswahl an Luxustaschen diverser Marken. Am liebsten mag ich den Teil des Ladens mit den alten Biker-Boots, Cowboy-Hüten und Rock-T-Shirts. Hier finde ich immer etwas Stylisches für einen besonderen Look. Adresse: 351 W Broadway. www.whatgoesaroundnyc.com

2. Henrik Vibskov Boutique - ein Däne in New York

Henrik Vibskov ist ein Designer aus Kopenhagen und verkauft in seiner Boutique in SoHo nebst seinen extravaganten Kreationen auch tragbare Stücke anderer namhafte Designer. Die Auswahl ist sehr exquisit. Neben Kleidern gibt es auch Accessoires und Schmuck - auch für Männer. Also: Nur Mut! Besonders toll finde ich die Parfumauswahl. Hier gibt es Duftwässerchen, die man sonst nirgends findet. Unbedingt ausprobieren! Adresse: 456 Broome St. www.henrikvibskovboutique.com

3. Williams Sonoma - das Cooking-Paradies

Williams Sonoma ist eine meiner Lieblings-Ladenketten in den USA. Hier gibt es Küchenwaren und Kochutensilien aller Art. Von Backen bis Braten: Alles, was das Küchenchef-Herz begehrt. Herrlich! Ich kaufe immer die leckere Pancake-Mischung, die einfach «amazing» schmeckt. In Manhattan gibt es mehrere Ladenstandorte. Mein Lieblingsladen ist am Columbus Circle. In der grossen Showküche wird immer etwas gezaubert. Besonders zur Weihnachtszeit duftet es herrlich, und man darf vielerlei Leckereien aus der Küche probieren. Adresse: 10 Columbus Circle. www.williams-sonoma.com

4. abc carpet & home - Disneyland für reiche Erwachsene

Das abc carpet & home im Flatiron District ist eine Institution in Manhattan und einer meiner Lieblings-Stores. Das achtstöckige Haus ist der weltgrösste Laden für Teppiche und Antiquitäten, Möbel, Mode, Geschenkartikel und Accessoires. Die Auswahl ist so gross, dass es auch «Disneyland für reiche Erwachsene» genannt wird. Im Restaurant im Eingangsbereich gibt es leckere Snacks zum Krafttanken nach dem Shoppen. Adresse: 888 Broadway. www.abchome.com

5. HAN - für den Mann mit Charakter

Nun kommen wir zu den Männern. Genauer gesagt: zu richtigen Kerlen. Denn die Mode des Kopenhagener Labels HAN ist für Männer mit Charakter. Wer auf Kleider von der Stange steht, sollte um den kleinen Laden in NoLita einen Bogen machen. Alle anderen finden hier tolle Stücke: Modern und zeitgemäss, übersichtlich und auf den Punkt gebracht. Einer der coolsten Läden für Männer! Adresse: 27 Prince St.reet. www.hankjobenhavn.com

6. No. 6 Store - Vintage und Zeitgeist

Der No. 6 Store im Stadtteil Little Italy ist Two in One - zwei in einem: ein Shop für ausgesuchte Designmode von aufstrebenden Modeschöpfern und ein Geschäft für Vintage-Mode. Der Vintage-Laden wurde von der amerikanischen «Vogue» zum besten Vintage-Laden New Yorks erkoren. Sogar Hollywood-Sternchen Gwyneth Paltrow schwärmt für No. 6 Stores. Ich finde, auf einer Shopping-Tour im Big Apple ein Muss. Adresse: 6 Centre Market Place. www.no6store.com

7. Bed, Bath and Beyond - wo das Zuhause daheim ist

Das «Bed, Bath & Beyond» ist immer ein Stop für mich, wenn ich in New York bin. Hier finde ich vieles, was ich in der Schweiz für mein Heim nicht bekomme. In dem riesigen Shop gibt es alles für das Haus, von der Bettwäsche über traditionelle Stoff-Duschvorhänge, Duftkissen bis zur Gartensitzgarnitur. Einfach genial. Zwar bekommt man neuerdings die Goods übers Internet nach Hause in die Schweiz geschickt, aber das Einkaufen im New Yorker Flagship-Store ist ein Erlebnis für sich. Adresse: 620 6th Ave. www.bedbathandbeyond.com

8. La Esquina - Mexikanisch zum Dahinschmelzen

Nach dem Shoppen gehe ich oft ins Restaurant La Esquina: Von aussen sieht es aus wie ein normaler amerikanischer Diner, innen entpuppt es sich als eines der besten mexikanischen Restaurants der Stadt. Man muss durch die Küche in den Keller zum Restaurant. Sehr speziell! Unbedingt rechtzeitig reservieren. Und shoppen kann man hier auch ein bisschen: Foodies sollten unbedingt die Salsa-Dips mitnehmen. Schmecken lecker zu Tortilla-Chips! Adresse: 114 Kenmare. www.esquinanyc.com