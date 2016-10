Litauen: Unterwegs in Vilnius :  Hoch über der grössten Altstadt Nordeuropas

Die Altstadt von Litauens Hauptstadt Vilnius gilt für viele als das schönste architektonische Ensemble Nordeuropas. Hier finden sich Bauzeugen von der Gotik, über den Barock, Klassizismus bis hin zur Moderne. Das Herz der Stadt ist der Platz um die Kathedrale, die wie ein griechischer Tempel anmutet.

Vilnius ist ein Mix aus Alt und Neu

Auf dem kleinen Hügel hinter dem klassizistischen Bau wurde 1323 die Stadt gegründet und hier nahm 1989 auch die Unabhängigkeit des Landes von den sowjetischen Besatzern ihren Anfang. Vom Kathedralen-Platz (der beliebteste Treffpunkt der Stadt) strömen die Menschen entweder in die Einkaufsstrassen der Neustadt oder verirren sich im Gassengewirr des historischen Zentrums.

Hier finden sich auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten: Neben einem Dutzend Kirchen und Herrenhäuser unterschiedlicher Epochen ist der grosse Universitätskomplex aus dem Jahr 1573 mit seinen 13 Innenhöfen ein Muss. Doch die kopfsteingepflasterte Innenstadt ist kein verstaubtes Museum. Die über 20'000 Studenten bringen frischen Wind in die historischen Viertel. Nach dem Sightseeing kann man in individuellen Boutiquen litauisches Design shoppen oder in kreativen Cafés die Zeit geniessen.

Mit dem Ballon über Vilnius' Altstadt

Nicht verpassen sollte man einen Heissluftballon-Flug über die Stadt. Nach dem Start auf einem der umliegenden Wiesen geht es über die Altstadt und die äusseren Wohnkasernen hinaus ins dörfliche Umland. Dichter Wald wechselt sich hier mit Dörfern und Feldern ab. Die Gesamtdauer beträgt etwa drei Stunden.