Auf Schweizer Tour: «Good Bye Tibet» :  Wie Flucht die Menschen prägt

Seit der chinesischen Besetzung Tibets schicken viele Eltern ihre Kinder ins Exil, da sie in ihrer Heimat keine tibetische Zukunft haben. Die international ausgezeichnete Filmemacherin Maria Blumencron hat sechs davon begleitet. 10 Jahre lang, auf der Flucht und im Exil – und sie ist mit ihnen auch wieder nach Tibet zurückgekehrt.

Maria Blumencron erzählt in ihrem Multimediavortrag ausserdem die Geschichte des 5716 Meter hohen Gebirgspasses Nangpa La zwischen Tibet und Nepal. Für tausende tibetische Flüchtlinge ist er das Tor in die Freiheit, für manche aber auch die Schwelle in den Tod. Zu Wort kommt auch Kelsang Jigme, eine Legende unter den Fluchthelfern. Für die Dokumentation steigt er ein letztes Mal zum Pass auf.

Ab dem 28. November ist Maria Blumencron mit «Good Bye Tibet» auf Schweizer Tournee. Weitere Infos und Tickets unter www.explora.ch.