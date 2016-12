Publireportage :  Stressfrei in den Familien-Skiurlaub mit dem neuen Trend Schigong

Für die Eltern: Schigong für das perfekte Skifahrgefühl

Der ausgebildete Skilehrer Thomas Vau hat auf der Suche nach mehr Harmonie beim Skifahren die Philosophie des Schigong erfunden. Inspiriert wurde Vau, der sich intensiv mit Körper, Geist und Spiritualität beschäftigt, durch die chinesischen Meditationstheorien von Qigong und Tai Chi. Dazu hat Vau auch mehrere Reisen nach Asien unternommen, um die traditionellen Lehren von Qigong und Tai Chi in die neue Schigong-Philosophie einfliessen zu lassen. Schigong soll das Skifahrgefühl verbessern und dabei helfen Schwünge leichter, genussvoller und damit schöner zu fahren. So entsteht ein völlig neues Freiheits- und Schwebegefühl. Jegliche Form von Steifheit löst sich dabei auf und konventionelle fahrtechnische Grundregeln verlieren ihre Wichtigkeit.

Für die Kinder: Der richtige Skikurs

Während die Eltern beim Schigong entspannen, verbringen die Kinder spannende Stunden im Skikurs.

«Wahrer Genuss und Herausforderung» Margit aus St. Gallen schreibt über Schigong in ihrer Bewertung auf CheckYeti:

«Ein wahrer Genuss bei gleichzeitiger Herausforderung. Thomas Vau versteht es, auf die Menschen einzugehen und vermittelt ein völlig neues Fahrerlebnis. Die «klassischen» Skiguiding Aspekte kommen dabei nicht zu kurz - im Gegenteil! Freu mich auf die nächsten gemeinsamen Schwünge :-)»

