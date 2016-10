Publireportage :  Sexuell vernachlässigte Frauen suchen den erotischen Ausgleich.

Sie ist seit Jahren glücklich verheiratet und die Familie steht an erster Stelle. Trotzdem sehnt sich Vera, 47 Jahre aus Zürich, nach all den Jahren, in denen sie immer für die Familie da war und dabei von ihrem Mann größtenteils nur noch als Mutter und Hausfrau wahrgenommen wurde, nach dem großen sexuellen Rausch vergangener Tage. „Versteht mich bitte nicht falsch“, beginnt sie das Gespräch. „Ich liebe meinen Mann und meine Familie, nur habe ich auch noch andere Bedürfnisse. Bedürfnisse rein sexueller Natur, die ich mit meinem Mann so nicht ausleben kann. Ich will einfach das ungestüme und zügellose Sexleben meiner Jugend wieder aufleben lassen, als alles noch so unkompliziert war. Deswegen habe ich mich schon vor vielen Monaten bei TheCasualLounge.ch angemeldet – und es läuft großartig. Der Rest bleibt aber mein Geheimnis!“, erzählt sie uns mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Wesentlich gesprächiger ist da Stephan, ein junger Mann aus Altendorf, der ebenfalls beim führenden Casual Dating Portal www.TheCasualLounge.ch registriert ist und total auf den unverbindlichen Sex mit vernachlässigten Frauen steht. „Ich hatte noch nie besseren Sex, als mit den verheirateten Ladys, die ich hier kennen lerne. Ich mag es lieber unverbindlich und wenn der Beziehungsstatus von vorne herein klar ist, ist man beim Sex auch viel spontaner und experimenteller. Diese Frauen wollen einfach nur Spaß im Bett haben und den ganzen Beziehungsballast für eine Weile vergessen. Sie geben sich ganz dem Moment hin und genießen diesen in vollen Zügen. Manche sind sogar echt unersättlich!“

Verheiratete Frauen bilden einen großen Teil der Community bei TheCasualLounge. Ein festes Beute-schema haben sie meist nicht. So unterschiedlich wie die Damen selbst, sind auch ihre Bedürfnisse. Das geht von sexuellen Dauerfreundschaften bis zu gelegentlichen Seitensprüngen mit wechselnden fremden Männern. Da TheCasualLounge.ch für Frauen kostenlos ist, findet man hier auch besonders viele ausgehungerte Frauen, die noch einmal auf der Suche nach dem sexuellen Kick sind. Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung auf: www.TheCasualLounge.ch.