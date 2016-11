Publireportage :  «Mr. Christmas» aus Basel schmückt alle

Sogar die englische Königin lässt bei ihm anfragen, wenn es um exklusive und originelle Weihnachtsdekoration geht. Kein Wunder: Johann Wanner kann ihr die grösste Palette an Christbaumkugeln unterschiedlichster Couleur, Glasvögeln, Baumspitzen, Kerzen, Girlanden und vieles mehr bieten – kurz: alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Der Basler Gentleman gilt weltweit als der grösste Experte in Sachen Weihnachten.

An exklusivster Lage am Spalenberg in der Basler Innenstadt hat er einen kleinen Laden, mit einem kunterbunten Sammelsurium an Weihnachtsdekoration. «Früher war das ein Antiquitäten laden», sagt Johann Wanner. «Als einige Kunden in meinem Sortiment traditionellem Weihnachtsschmuck grosse Beachtung schenkten, begann ich mich für dieses Gebiet zu interessieren. Ich sammelte mundgeblasenen und handbemalten Glasschmuck, sowie die dazugehörigen Gipsformen. Bald schon kaufte ich direkt bei den traditionsreichen Glasbläser-Werkstätten in Thüringen, im nördlichen Polen, in Böhmen und Tschechien ein.» So entstand ein Festschmuck- und Dekorationsgeschäft, das Johann Wanner im Laufe der Zeit weit über die Grenzen von Basel und der Schweiz hinaus bekannt machte. Die New York Times adelte ihn sogar als «Father Christmas».

siroop stärkt den Webauftritt

Johann Wanner ist ein Geschäftsmann alter Schule. Stil, gepflegte Umgangsformen und persönliche Beratung stehen für ihn an oberster Stelle. Doch er ist auch offen für Neues: So ist er begeistert, dass seine exklusiven Weihnachtsdekorationen jetzt auch auf dem neuen Schweizer Online-Marktplatz siroop angeboten werden. «Ich bin 77 Jahre alt», sagt er. «Programmieren ist nicht mein Ding. Das Team von siroop hat mir im Internet aber alles bestens eingerichtet. Jetzt warten wir nur noch auf die Bestellungen, die Ware steht bereit.»