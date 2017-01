Publireportage :  FETTKILLER WINTERSPORT - Durch Bewegung auf der Piste Kalorien verbrennen und die Berge geniessen

Gerade in der Weihnachtszeit lässt durch die kalten Temperaturen die Motivation für Sport nach. Schnell hat man über die Feiertage überschüssige Kilos angesammelt und das Abnehmen steht ganz oben auf der Liste der Vorsätze für das neue Jahr. Für viele führt der Weg in das nächstgelegene Fitness-Studio oder zu einer langwierigen Diät. Dabei bietet gerade der Winter viele Möglichkeiten etwas für seine Fitness zu tun und gleichzeitig die Natur zu geniessen.



Fettkiller Wintersport



Eine Studie des Wintersport-Portals CheckYeti zeigt: Pro Stunde liegt der Kalorienverbrauch beim Alpinskifahren bei bis zu 470 Kalorien, Langlaufen verbraucht 660 Kalorien und Snowboarden 430. Fährt man auf flachen Pisten, trainiert man mehrheitlich Ausdauer und Koordination, während man auf steileren Pisten vor allem die Muskeln aufbaut. Das Skifahren in den Bergen dient als richtige Frischzellenkur für den ganzen Körper und die Sonne in höheren Lagen hilft gegen schlechte Stimmung in der kalten Jahreszeit.



Den passenden Wintersport finden



Als Anfänger ist es wichtig sich von einem erfahrenen Ski- oder Snowboardlehrer coachen zu lassen. Das verhindert unnötige Verletzungen und ist der beste Weg zum Erfolg. Aber auch Fortgeschrittene profitieren vom Know-How eines Coaches. Die grosse Auswahl an Skischulen und Skilehrern macht es mitunter schwer das passende Angebot zu finden. Mit CheckYeti lässt sich der passende Skilehrer oder Kurs schnell und einfach finden und auch gleich online buchen. So sagt man den Feiertags-Kilos im neuen Jahr den Kampf an.



