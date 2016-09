Publireportage :  Bahngenuss hoch zwei im Bernina Express

Von den Gletschern zu den Palmen: Auf der höchsten Bahnstrecke über die Alpen kommen Sie zu zweit für nur CHF 139.00 echt ins Staunen. Reisen Sie vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 zum Spezialpreis von Chur nach Tirano und zurück. Grosses Kino in der Bündner Bergwelt – dank extragrosser Panoramafenster im Bernina Express. Auf den Augenschmaus folgt der Gaumentanz, denn im südländischen Tirano wartet ein Teller Puschlaver Pizzoccheri auf Sie. Geniessen Sie diese regionale Spezialität, bevor der Bernina Express Sie wieder zurück nach Chur bringt. Buchen Sie jetzt unter www.rhb.ch/139!

Imposante Streckenführung

Ausgangspunkt der gut vierstündigen Reise im Bernina Express ist Chur. Kaum hat sich der Zug in Bewegung gesetzt, weicht die Stadtszenerie bald grünen Hügellandschaften, kleine Dörfer ziehen vorüber, zahlreiche Burgen setzen Akzente in der Landschaft. Die Reise führt durch die finstere Schinschlucht hinein ins Albulatal. Nach der Durchquerung des Albulatunnels präsentiert sich das Engadin in voller Pracht.

Mit Leichtigkeit klettert die Bahn den Bernina Pass hinauf, vorbei an der eindrücklichen Gletscherwelt des Berninamassivs. Beim Ospizio Bernina auf einer Höhe von 2 253 Metern kann man sich kaum an der Aussicht auf den türkisglitzernden Lago Bianco und den dunkel schillernden Lej Nair satt sehen. Die Reise führt weiter auf die Alp Grüm, wo sich eine spektakuläre Aussicht auf den Palügletscher, die Berninagruppe und bis weit hinab ins Puschlav eröffnet. Noch eben den rauen Charme des Hochgebirges erlebend, finden Sie sich gut eineinhalb Stunden später im mediterranen Tirano unter Palmen wieder und erleben Italianità pur.

UNESCO Welterbe RhB

Der Bernina Express durchfährt auf seiner Reise die gesamte 122 Kilometer lange UNESCO Welterbestrecke der RhB. Seit Juli 2008 zählen die Albula- und Berninaline zwischen Thusis und Tirano zum UNESCO Welterbe. Die mehr als 100 Jahre alten Strecken sind bezüglich Bautechnik und Linienführung eine Meisterleistung. Eine Fahrt mit dem Bernina Express gehört somit nicht nur ins Pflichtprogramm aller Bahnliebhaber – auch Naturbegeisterte und Kulturinteressierte kommen auf ihre Kosten.

