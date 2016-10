Online-Versteigerung von Robin Williams (†63) Velos :  Sogar ein Schweizer Rad ist dabei!

Zugunsten der «Challenged Athletes» und «Christopher Reeve»-Stiftung seines (Superman-)Freundes kommen zahlreiche Zweirad-Schätze unter den Hammer. Vor allem aussergewöhnliche Zeitfahrräder hatten es Williams offenbar angetan. So sind in seiner Sammlung Velos von Zipp, Soft­ride, Cervelo, Pinarello und sogar eine Schweizer BMC Teammachine zu finden.

Versteigerung dauert bis 25. Oktober

In der bis am 25. Oktober dauernden Online-Auktion hält ein seltenes Rennvelo von Colnago, das in Zusammenarbeit mit dem Bikeshop La Carrera entstand, mit 24'000 Dollar das Höchstgebot. Den teuersten Startpreis (10'000 Dollar) hat das Trek Madone in einer limitierten Version vom Team Discovery Channel, wie es Williams‘ Velo-Buddy Lance Armstrong an seiner siebten Tour de France fuhr.