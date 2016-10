Transparenz auf dem Catwalk :  Bei diesem Trend hat jeder den Durchblick

Diese Designer-Kreationen dürften wohl mehr kosten, als das durchschnittliche Budget hergibt. Trotzdem ist Frau darin weniger angezogen als in den Kleidern, die sie beim Billiganbieter um die Ecke kauft.



Der Grund: Volle Transparenz. Und zwar hüben, sprich an der Fashion Week in Kiew, wie drüben, also an der Fashion Week in Istanbul.

«Garniert» wird der Look mit aufwendigen Stickereien – und stellenweise mit leuchtfarbenen Details. Die 90er-Jahre lassen grüssen.

