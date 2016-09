Oktoberfest Tracht: Dirndl gibs jetzt bei C&A und Vögele zu kaufen

Bisher gabs schöne Dirndl nur in Deutschland und Österreich. In den hiesigen Warenhäusern hingen billige Fähnchen für die Fasnacht. Doch mit der Verkleidung ist jetzt Schluss! C&A und Charles Vögele haben aufgerüstet, ihre Dirndl sind eine Pracht und als Tracht absolut wiesentauglich. Schon das günstigste Modell ab 99 Franken lässt Frauen mit Kurven schlanker aussehen und Zierliche etwas fülliger. Was aber jede haben muss, ist Holz vor der Hütte. Deshalb greift wer keines hat zum Push-up BH.

Oktoberfest in der Schweiz

Baden: www.oktoberfest-baden.ch vom 20. bis 29. Oktober jeweils Donnerstag bis Samstag.

Basel - Allschwil: www.ziczac.ch vom 28. September bis zum 15. Oktober.

Bern: www.oktoberfest-sueri.ch am 7. und 8. Oktober, 14. und 15. Oktober und 21. und 22. Oktober.

Luzern: www.lozaerner-oktoberfest.ch vom 8. bis zum 24. September.

Winterthur: www.oktoberfest.ch vom 20. Oktober bis zum 5. November.

Zürich - Bauschänzli: www.zuercher-oktoberfest.ch vom 7. Oktober bis zum 5. November.

Zürich - Uto Kulm: www.utokulm.ch vom 22. bis 24. September.