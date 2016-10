Neue Hochzeitskleider von Badgley Mischka :  Von hinten noch schöner als von vorn

Material für eine Märchenhochzeit gesucht? In New York wurde gerade einiges aus dieser Kategorie präsentiert.

Die Herren Mark Badgley und James Mischka zum Beispiel setzen mit ihrem Label Badgley Mischka auf aufwändig verzierte Rückenausschnitte. Ein glitzernder Brauttraum.

Das Designer-Duo «verheiratet» zudem den Overall mit der Palazzo-Hose, packt also gleich zwei aktuelle Mode-Highlights in eine einzige Hochzeitsrobe. Wer gerne trendy ist, liegt damit vor dem Altar sicher richtig.

Durchs Band prinzessinnenhaft heiratet Frau, wenn es nach Monique Lhuillier geht. Aber sehen Sie selbst – in der Diashow. (gsc)