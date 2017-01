Mode zart wie Schnee :  Mit Tüll durch den Winter? Das geht!

Nichts zerstört ein gepflegtes Äusseres mehr als ex­treme Kälte, und dieser waren wir diese Woche ja reichlich ausgesetzt. Statt cooler Stylings tragen wir so viele Kleiderschichten, bis wir aussehen wie Yetis. Der Schnee brachte mich so in Not, dass ich sogar teures Geld in neue Winterboots investieren musste – durch die letzten beiden Winter hatte ich mich in Uggs gemogelt, aber die sind mittlerweile derart superpeinlich, dass man sie selbst zu Hause nur mit Vorbehalt tragen sollte.

Also mussten Retro-Stiefelchen im 1960er-Après-Ski-Stil her. Diese erfordern allerdings einen neuen Look, damit ich nicht aussehe wie eine ­Eisprinzessin oder wie eine Oma, die ihr altes Schuhwerk von der Hochzeitsreise aus dem Keller hervorgekramt hat.

Tüll ist Trend

So kam ich auf diese brillante Idee, die ich Ihnen nicht länger vorenthalten will. Ich war ja zur Weihnachtszeit in London, und dort ­trugen Modemädchen augenfällig: Tüllkleider. Also brachte auch ich einen gigantischen Tüllhaufen, einen Rock, mit nach Hause. Sie kennen mich ja.

Dieses Teil ziehe ich nun fast jeden Tag an, mit einer dicken, ­gerippten Wollstrumpfhose und den neuen Oma-Stiefelchen. Und mache mich darin auf die Suche nach meinem Auto, das lange unter einem Schneehügel am Strassenrand verborgen lag (weshalb ich ungefähr viermal am Tag denke: Hätte ich bloss meine Garage nicht untervermietet!). Dazu trage ich entweder einen dicken, cremefarbenen Zopfmusterpullover vom letzten Winter, von dem Sie sicher ebenfalls mindestens zwei Stück besitzen – oder einen anderen hellen XL-Pulli mit Baumwollrolli darunter.

Was zum Trendstoff passt – und was eher nicht

Mit dem uralten, geerbten Omapelz darüber und einer Schiebermütze kann ich nun entspannt Schnee schaufeln, schippen und alle Autoscheiben sauberkratzen.

Das zarte Tüllzeug passt perfekt in die arktische Kälte, weil es mit dicker Wolle und festen Boots erst richtig gut zur Geltung kommt. Topshop hatte als Einziger auf den Trend gesetzt und hat auch coole Sachen. Man muss aber aufpassen, denn wer den Tüll-Stil nicht bricht, sieht schnell aus wie Aschenputtel auf der Suche nach dem Kürbis.

Was sich zu Tüll sonst kombinieren lässt: eine schwarze Biker-Lederjacke. Ein Jeanshemd. Dr. Martens und andere schwere Boots. Ein Schlabber-Sweatshirt. Was nicht: High Heels. Strass und Glitzer. Und: ein Zauberstab!