Mode-Trends 2017 :  Das trägt man im neuen Jahr

Hässliche Schuhe

Vetements bringt Strumpfschuhe, Gucci Schlappen mit Fellbesatz (Bild), Christopher Kayne verzierte Crocs. Einen Schönheitspreis gewinnen die Dinger nicht, und schöne Beine machen sie auch nicht. Aber sie sind ideal für die moderne Frau. Modische Schuhe, von Top-Designern, in ­denen man sich weder krumme Zehen noch Kreuzschmerzen holt – die muss man einfach haben.

Mini: Tattoos, Taschen, Gemüse

Kleines findet jeder herzig. Ein Minitattoo ist schneller gestochen und schmückt subtiler, aber nicht weniger als ein Tinten-Gemälde auf dem Arm. Minitaschen renken den Arm nicht aus, das Wichtigste passt rein und man kann sie ­bequem am Körper tragen. Zwerggemüse passt prima zum Single-Leben und bringt Abwechslung auf den Teller. Wer will heutzutage noch einen Riesenblumenkohl verdrücken?

Pantone-Farbe Greenery

Die Pantone-Farbe 2017 ist erfolgversprechend wie kaum eine in den letzten Jahren. Der naturentwöhnte urbane Mensch – öko, bio, vegan – ist von Kopf bis Fuss auf Grün eingestellt. Doch die Farbe ist nicht nur ideologisch zu hundert Prozent positiv besetzt. Sie steht den meisten Nordeuropäern gut und hellt an Regentagen die Laune auf.

Shirt unterm Kleid

T-Shirt oder Bluse in Weiss hat jede im Schrank. Zieht man das feine Spaghettiträgerkleid darüber, sieht der Look gleich ausgehreif aus und passt auf Partys oder ins Theater. Sehr praktisch, denn so ist auch das Sommerkleidchen vom letzten Jahr modisch top, sogar im Winter. Auch Hosen unterm Kleid sind erlaubt, und so wird sich keine mehr bei ­einem festlichen Anlass eine ­Blasenentzündung holen.

Piloxing

Stepaerobic ist passé, schon das Rumschleppen der Steps war ja ein Umstand. Beim Mix aus ­Boxen, Pilates und Tanz wird in Spezialsocken mit Noppen an den Sohlen gehüpft. Und damit die Arme schön straff werden, trägt man Handschuhe mit ­Gewichtseinlagen. Vereint ­alles, was Frauen gern trainieren: ein bisschen Kraft, ein bisschen Bodytuning, ein bisschen Dance. Ist abwechslungsreich, macht Spass, und der aktuelle Barfusskult ist auch noch eingebaut.