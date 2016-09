Für Herbst und Winter :  Ingesamt ziemlich viel Samt

Für die Herbst-/Winterkollektionen schickten Prada, Gucci, Fendi, Valentino und Dries Van Noten ihre Models in Samtkleidern, -jacken und -hosen über den Laufsteg. Victoria Beckham zeigte das schwere Mate­rial auch an der New York ­Fashion Week für Frühjahr/Sommer 2017.

Kettsamt, das klassische Gewebe mit Faserflor, ist im 14. Jahrhundert in Italien nachgewiesen. Weil sich der Stoff aussergewöhnlich anfühlt und am Abend bei Kerzen- oder Kunstlicht einen eleganten Glanz ent­wickelt, trugen ihn Kaiser und Könige und deren Damen, die sich in «Samt und Seide» hüllten. Bevor Samt industriell hergestellt wurde, konnte sich das luxuriöse Material auch niemand anderes leisten: Die Herstellung war zeitaufwendig, es wurde nur mit Seide und Kaschmir gearbeitet.

Heutzutage ist Samt preiswerter. Das liegt vor allem daran, dass man auch Baumwolle und Kunst­fasern wie Polyester benutzt. So kann Samt auch für Strapazen ausgesetzte Alltags­stücke wie Caps oder Schuhe eingesetzt werden.