Fashion Week in Mexiko: mehr Haut als Mode auf Laufstegen

Was trägt man im nächsten Frühling und Sommer? Geht es nach der mexikanischen Designerin Marika Vera, nicht viel. Die Kreationen, die sie gerade im Rahmen der Fashion Week in Mexiko City präsentiert hat, sind vielmehr ent- als verhüllend.

Zurückhaltung war halt gestern. Heute geben VIPs wie Popsängerin Rita Ora oder Top-Model Bella Hadid den Mode-Takt an. Und die mögens freizügig. So wurden beide gerade wieder mit blitzendem Busen in der Öffentlichkeit gesichtet.

Aber Vorsicht: Normalsterbliche schiessen sich mit so einem Look schnell ins Billig-Abseits.

