Fashion Week 2016 in Paris :  Schmetterlinge bezaubern auf dem Catwalk

Was trägt Frau in der ersten Hälfte des nächsten Jahres? Geht es nach Miu Miou lautet die Antwort: ultra kurze Pumphöschen. Eben selbige führte Top-Model Gigi Hadid für das besagte Label auf dem Laufsteg in Paris spazieren. Neckisch, doch Vorsicht beim Nachmachen: Im richtigen Leben wirkt der Look schnell billig. Und er steht wohl auch den wenigsten.

Kleider, die viele Frauen gerne hätten, zeigte die chinesische Designerin Xiong Ying für das Modehaus Heaven Gaia. Unter den stilvollen Seidenkreationen stach besonders ein lilafarbenes Exemplar heraus, das mit Schmetterlingen gespickt war. Edel, luftig, wunderschön.

Weitere Müsterchen von der Fashion Week in Paris finden Sie in der Diashow. (gsc)