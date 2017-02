Diese Begriffe sollten Sie kennen :  ABC der neuen Mode

Fuchsia: So heisst die heisseste Variante der Trendfarbe Pink.

Statement-Sleaves: Ärmel müssen möglichst viel Volumen haben.

Slogan-Shirt: Aufs T-Shirt gehören Sprüche wie «We Should All Be Feminists», wir alle sollten Feministen sein. Gesehen bei Christian Dior.

Utility Clothing: So hiess die Kleidung, die Engländerinnen während des Zweiten Weltkriegs trugen. Schnörkellos und sparsam sind wieder hip.

Akzidentismus: Architekt Josef Frank hat den Begriff geprägt. In der Mode beschreibt er wild gemixte Stoffe, Stile und Muster.

Badelatschen: Die neue Sommersandale ist aus Plastik.

Bum Bag: Die Hüft-Tasche feiert ein Revival. Neu wird sie quer über die Brust getragen, ist aus Leder und möglichst schlicht.

Mini-Taschen: Wer nur ein Butterbrot ­verstauen muss, ist mit der neuen It-Bag gut bedient.

Schmuck-Mix: Der Single Earring ist out. Schmuck gehört wieder an beide Ohren – in verschiedenen Formen, Längen und Materialien.

Statement-Shades: Sonnenbrillen haben nicht mehr cool zu sein, sondern schrill. Bunte Gläser sind Pflicht.

Cone-Absatz: Kegelförmige Absätze sind der letzte Schrei. In Zentimetern gemessen heisst das: möglichst klein. Auch Kitten Heels sind wieder in Mode.

Nylon: Polyamid kommt nicht nur dank Strümpfen zum Einsatz, sondern auch bei Parkas oder Overalls.

Wyde Leg: Bei Hosen geht der Trend Richtung weit und wallend.