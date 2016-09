Bei Adidas gewildert :  Rihanna hilft Puma auf die Sprünge

«Schlicht und einfach furchtlos», so kündigte der deutsche Sportartikelkonzern Puma das Ergebnis seiner Kooperation mit Rihanna (28) an. Das mag man interpretieren, wie man will. Braucht es Mut, sich in den schwarzen Fetischfummeln zu zeigen? Oder soll Konkurrent Adidas der Angstschweiss ausbrechen? Immerhin erinnern ­Rihannas Fellschlappen The Fur Slide fatal an die Adilette.

Die Sängerin wandelt auf den Spuren von illustren Vorgängern wie Designer Ale­xander McQueen († 40) und Philippe Starck (67). Für den Vertrag hat sie rund eine Million Franken kassiert. Fenty Puma by Rihanna gibts online in der Schweiz. Zu furchterregenden Preisen: Schon das Schweissband (ein günstiges ist ab fünf Franken zu haben) kostet bei ­Rihanna 33 Franken.