Fashion Week Paris: Das zeigen Armani, Stella McCartney & Lagerfeld

Wer wissen will, was das nächste Jahr modisch so bringt, beobachtet jetzt haargenau die diversen Fashion Weeks.

Giorgio Armani setzt auf fliessende Stoffe

In Paris gibt es verschiedene Ansätze zu sehen. Giorgio Armani zum Beispiel setzt auf fliessende Stoffe und eine schlanke Silhouette – und kürt lange Zöpfchen zum Must-have 2017. Stellenweise lassen seine Kreationen sehr Privates aufblitzen. Ungewöhnlich unzurückhaltend für den Masestro.

Stella McCartney macht Statement

Stella McCartney gibt ihren Vorzeigefrauen dafür Messages mit auf den Catwalk-Weg. «Kein Leder und kein Pelz, danke» heisst es übersetzt zum Beispiel auf einer Robe. Sehr engagiert.

Karl Lagerfeld: Chanel für Junge

Ohne Worte kommt Karl Lagerfeld aus. Er schickt seine Models in den Serverraum – im klassischen Chanel-Stil, aber mit schräg aufgesetzten Käppis. Heisst übersetzt: Chanel ist auch für Junge, im Fall. (gsc)