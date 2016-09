Accessoires richtig kombinieren :  So passen Tasche und Schuhe zueinander

Liebe Ana

Müssen Schuhe und Tasche farblich aufeinander abgestimmt sein?

Besten Dank

Karin

Liebe Karin

Grundsätzlich gilt die Regel: Nie mehr als drei verschiedene Farben in einem Look. Ist die Kleidung also von Kopf bis Fuss unifarben, dann können die Accessoires völlig unterschiedlich sein (siehe Foto). Trägt man aber ein gemustertes Teil oder zwei andersfarbige Kleidungsstücke, dann sollten die Accessoires perfekt aufeinander abgestimmt sein. So bleiben entweder die Kleider oder die Accessoires im Mittelpunkt – alles andere sieht überladen aus.

Styling-Fragen an chicmitana@ringier.ch