Kunst :  Ukraine übergibt den Niederlanden fünf gestohlene Gemälde

Die Gemälde wurden den Niederlanden am Freitag in Kiew übergeben. Unbekannte hatten im Januar 2005 aus dem Westfriesischen Museum in Hoorn 24 Gemälde und 70 Silbergegenstände gestohlen. Der Wert der Bilder von Jan van Goyen, Jacob Waben und anderen wurde mit etwa zehn Millionen Euro angegeben.

Fünf Gemälde waren 2015 in einer Villa nahe der Separatistenhochburg Donezk in der Ostukraine gefunden worden. Angehörige einer ukrainischen Freiwilligeneinheit hatten versucht, die Bilder an die Botschaft der Niederlande in Kiew zu verkaufen.

Museumsdirektor Ad Geerdink zufolge sind nur zwei der Werke in gutem Zustand, meldete die Agentur Interfax. Ursprünglich wurde ihr Wert auf 200'000 Euro geschätzt. Sie sollen wieder ausgestellt werden. (SDA)