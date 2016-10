Kunst New Yorker New Museum widmet Pipilotti Rist grosse Schau

New York – Das New Yorker New Museum widmet der Multimedia-Künstlerin Pipilotti Rist eine grosse Ausstellung. Für die Schau «Pixel Forest» habe Rist das Museum in ein «üppiges, pulsierendes, hypnotisches Universum» verwandelt, sagte Direktorin Lisa Phillips.