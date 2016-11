Faltbarer Velohelm holt den Preis: James Dyson Award für EcoHelmet

Jedes Jahr sucht man bei James Dyson nach besonders klugen Erfindungen und zeichnet diese mit einem Award aus.

Diesmal hat die New Yorkerin Isis Shiffer (28) mit ihrem EcoHelmet das Rennen gemacht. Die Studentin des Pratt Insitute of Design hat einen Velohelm aus Recycling-Papier entworfen, der wie ein Lampion flach zusammengefaltet werden kann. In geöffnetem Zustand verfügt er über eine Wabenstruktur, über die allfällige Stösse offenbar genauso erfolgreich abgedämpft werden wie mit den gängigen Polyesterhelmen.

Dank einer biologisch abbaubaren Beschichtung widersteht der EcoHelmet drei Stunden lang dem Regen. Grössenmässig passt er auf jeden Kopf. Kosten soll er bloss 5 Dollar. Gedacht ist er für Kunden von Veloverleihern, die sonst oft ohne Kopfschutz unterwegs sind. (gsc)