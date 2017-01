Jahreshoroskop 2017 – Zwillinge 21.5.-21.6. :  Auf ungewohnten Wegen ans Ziel

Die Wirren sind zwar noch nicht ganz ausgestanden, aber fast! Saturn und Neptun stehen nach wie vor in spannungsreicher Position zu Ihrem Sternzeichen. Aber auch wenn Sie über manche Hindernisse stolpern – zum Glück eilt Ihnen jeweils Jupiter zu Hilfe. Er schickt Ihnen im richtigen Moment Menschen, die an Sie glauben und Sie fördern. Im März und im September werden Sie für Ihren Einsatz zusätzlich belohnt: Die Wolken verziehen sich, auf Sie warten Phasen voller Lebenslust. In Ihnen wächst die Abenteuerlust – und damit auch die Lust nach mehr Freiheit. Wie gut, dass Ihnen Uranus wohlgesinnt ist. Mit seiner Hilfe wagen Sie eine wichtige Richtungsänderung.

Potenzial

Neugierde bringt uns alle weiter – Sie aber ganz besonders. Ihre typische Charaktereigenschaft wird von Jahresregentin Sonne zusätzlich aktiviert. Das trifft sich prima! Denn Ihnen bieten sich aussergewöhnlich viele Chancen. Und damit Sie keine verpassen, ist es wichtig, Ihren Radar stets in Betrieb zu halten. Nutzen Sie vor allem die Zeit bis Oktober zielgerichtet: Knüpfen Sie Kontakte und bauen Sie Ihr soziales Netzwerk aus. Ihr Kommunikationstalent ist zurzeit sehr gefragt, es macht Sie zum begehrten Troubleshooter. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie sich Probleme lösen lassen.

Aufgabe

Wer versucht, sich alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Entscheidungsschwäche können Sie sich dieses Jahr nicht leisten. Sorgen Sie vor, damit Ihre Batterien voll geladen sind, Work-Life-Balance hat für Sie denn auch oberste Priorität. Setzen Sie sich konsequent immer nur ein Ziel – sobald Sie dieses erreicht haben, sollten Sie sich eine Pause gönnen. Damit verhindern Sie, dass Sie ausbrennen. Genügend Luft zum Atmen zu haben, ist für jeden Zwilling wichtig – in jeder Hinsicht.