Jahreshoroskop 2017 – Widder 21.3.-20.4. :  Mit Schwung zu neuen Ufern

Falls Sie Ihre Hausaufgaben gemacht und mutig weggeräumt haben, was Ihrem Glück im Weg stand: Nun finden Sie zurück zur Stabilität. Saturn positioniert sich förderlich zu Ihrem Sternzeichen, ausserdem verbindet er sich im Mai und November harmonisch mit Uranus. Gestalten Sie schon mal Ihre Lebensführung neu oder schieben Sie Ihre Karriere an. Mit Jupiter, der bis im Herbst Ihrem Geburtszeichen gegenübersteht, dürfen Sie sich ausserdem auf die Unterstützung einer einflussreichen Person freuen: Nicht zuletzt, weil Jahresregentin Sonne Ihre besten Eigenschaften zum Leuchten bringt. Das bleibt nicht unbemerkt – auch nicht beim anderen Geschlecht.

Potenzial

Mut, Tatendrang und Willenskraft gehören zu Ihren Stärken. Na dann mal los: Packen Sie ein wirklich grosses Lebensprojekt an. Idealerweise eines, das all Ihre Talente einbindet, auch die bisher ungenutzten. Bereits nach dem ersten Schritt spüren Sie den kosmischen Rückenwind. Er trägt Sie in die richtige Richtung. Tja, dann wäre da noch die erotische Eroberungslust: Diese beschert Ihnen so manche abenteuerliche Situation. Vom 4. März bis 2.April könnte gar eine alte Liebe Ihr Herz neu entflammen. So oder so sorgt Liebesgöttin Venus dafür, dass Ihr heissblütiges Naturell noch heisser wird.

Aufgabe

Ihre überschäumende Lebensfreude in Ehren, aber die Bäume wachsen auch im neuen Jahr nicht in den Himmel. Damit sich der Erfolg tatsächlich einstellt, müssen Sie kräftig anpacken, womöglich gar Überstunden leisten. Verschwenden Sie Ihre Kraft also nicht in unnötigen Konkurrenzkämpfen. Denn Ausdauer ist nicht gerade eine Ihrer ausgeprägtesten Stärken. Aber genau die brauchen Sie, wollen Sie Ihre hochgesteckten Ziele erreichen. Ihr Pioniergeist liebt aber Herausforderungen.