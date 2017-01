Jahreshoroskop 2017 – Wassermann 21.1.-19.2. :  Zwischen Altem und Neuem

$Wie sehr Wassermänner und -frauen ihre Unabhängigkeit lieben, ist gemeinhin bekannt. Im Sonnenjahr 2017 ist das nicht anders, nur finden Sie die woanders: indem Sie sich festlegen. Sie verzichten beispielsweise darauf, nonstop auf allen Kanälen auf Draht zu sein, das hat eine befreiende Wirkung. Und lässt Sie die Angst vergessen, etwas zu verpassen. Rebell Uranus und Stabilisator Saturn unterstützen Sie dabei. In grossen Jahresprojekten gelingt es Ihnen, Altes mit Neuem in Einklang zu bringen – ein wichtiger Garant für Erfolg. Jupiter schenkt Ihnen ausserdem das erforderliche Quäntchen Glück, um im August im richtigen Hafen vor Anker zu gehen.

Potenzial

An zukunftsweisenden, zuweilen revolutionären Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Licht der Sonne, das durchs ganze neue Jahr strahlt, prosperiert Ihr Einfallsreichtum noch mehr. Gut verpackt in Ihr humorvolles Naturell prangen Sie morsche Systeme an und regen so längst überfällige Veränderungen an. Ihr Herz schlägt für die Freiheit und Gerechtigkeit, dafür setzen Sie sich gleichermassen ein, im Namen aller. Das macht Sie im Job nicht nur zum beliebten Teamplayer, Sie profitieren selber davon: etwa, indem Sie aktiv zu Ihrer Arbeitssituation beitragen.

Aufgabe

Ihr Leben ist temporeich, verzetteln Sie sich nicht. Betrachten Sie Ihre Situationen öfters aus der Vogelperspektive. Von dort oben erkennen Sie besser, wo Handlungsbedarf besteht, können einen Plan erstellen und gezielt aktiv werden. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, freiberuflich tätig zu werden, jetzt sind die Voraussetzungen günstig. Bauen Sie Schritt für Schritt an den erforderlichen Rahmenbedingungen. Generell ist die Zeit reif, grössere Lebensveränderungen in Angriff zu nehmen: Langsam, aber stetig.