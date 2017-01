Neptun positioniert sich das ganze Jahr über günstig zu Ihrem Sternzeichen. Ihre Intuition ist entsprechend gross. Sie können sich somit gut in Menschen und Situationen einfühlen und Dinge erahnen. Und Sie wissen, dass es auf der Welt mehr gibt als nur Fakten. Genau das können Sie sich nun zunutze machen. Glauben Sie unerschütterlich an Ihre Träume, und das Leben wird Wege finden, diese zu erfüllen. In Pluto finden Sie schon mal einen machtvollen Freund und Verbündeten. Er stellt sich Ihnen hilfreich zur Seite, was Sie stark genug macht, selbst Aussergewöhnliches zu schaffen. Hegen Sie Karriereambitionen? Dann los – 2017 dürfte Ihr Erfolgsjahr werden.

Potenzial

Darf es ein bisschen mehr sein? Im Sonnenjahr finden Ihre Fähigkeiten den richtigen Nährboden, und die Saat geht auf. Sie bringt Ihnen eine reiche Ernte. Dabei geht es Ihnen nicht nur um materielle Werte. Vielmehr sind es liebevolle Verbindungen, die Ihr Herz bereichern. Und was ist mit der grossen Liebe? Jupiter richtet es sich ab Mitte Oktober im gegenüberliegenden Sternzeichen gemütlich ein. Die Chancen stehen also hervorragend, dass Sie dem einen, ganz besonderen Menschen begegnen; dem einen ganz bestimmten. Sie müssen ihn nicht mal suchen – seien Sie einfach ganz sich selber und lassen Sie sich finden.

Aufgabe

Themen, die Sie bisher aus Bequemlichkeit vor sich hergeschoben haben und die Sie aber stark belasten, sollten Sie in den kommenden Monaten angehen. Schenken Sie dem Beachtung, was Sie innerlich aufwühlt, und ergründen Sie die Ursachen. Entscheidend ist bei allem, was Sie tun, das richtige Mass! Übertreibungen führen schnell zu unangenehmen Konsequenzen. Also Bedacht!