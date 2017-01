Jahreshoroskop 2017 – Steinbock 22.12.-20.1. :  Nach den Mühen nun die Ernte

Krisenerprobt wie Sie sind, bringt Sie so leicht nichts aus der Ruhe. Da können Uranus und Pluto, der sich nach wie vor in Ihrem Sternzeichen aufhält, noch so sehr an Ihren Nervensträngen zupfen. Sie wurden in den letzten Jahren auch wirklich hart durchgeschüttelt, mussten mit Umbrüchen umgehen, vieles loslassen, ebenso viel verändern. Was jetzt noch ansteht, ist ein Aufwisch davon – und den schaffen Sie mit einem Lächeln im Gesicht. Denn eines haben Sie in den wilden Zeiten gelernt: Was Sie nicht umhaut, macht Sie stark. Darüber hinaus wissen Sie, dass Sie dem Fluss des Lebens trotzdem vertrauen können. Neptun hilft Ihnen, sich mit Ihrem Innersten zu verbinden, also mit jenem Ort, wo Sie in Sicherheit sind.

Potenzial

Vielleicht haben Sie sich schon des Öfteren gefragt, warum Sie derart hart schuften müssen, derweil andere das Leben geniessen dürfen. Hier die Antwort: Wie die Arbeit, so der Lohn. Nun ist es so weit! Im Sonnenjahr 2017 können Sie die Ernte für die Mühen eintragen. Für Ihre Disziplin, Ihr Pflichtbewusstsein und Ihr Verantwortungsgefühl erhalten Sie hohe Anerkennung. Endlich können Sie jenen Platz einnehmen, der Ihnen zusteht. Den haben Sie sich hart verdient.

Aufgabe

Gibt es etwas, was Sie nur mit enormem Kraftaufwand aufrechterhalten können? Lassen Sie los, je schneller, je besser. Sie können die Energie jetzt anderswo gebrauchen – um mit grossen Schritten vorwärtszukommen. Denn eins ist sicher: In den kommenden Monaten bieten sich Ihnen viele neue, spannende Möglichkeiten. Hier springt unerwartet eine Türe auf, dort werden Sie womöglich befördert oder man überträgt Ihnen ein verantwortungsvolles Projekt. Es ist also ratsam, wenn Sie die Hände frei haben und zupacken können.