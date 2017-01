Jahreshoroskop 2017 – Skorpion 24.10.-22.11. :  Glück im Doppelpack

Von Ihren Aussichten können andere nur träumen. Neptun und Pluto stehen Ihnen als persönliches Powerteam zur Seite und helfen Ihnen, all Ihre Visionen umzusetzen. Mit Ihrem unerschütterlichen Glauben an sich selber und mit Ihren Fähigkeiten scheinen Sie Berge versetzen zu können. Zum heimlichen Glückspilz 2017 aber macht Sie Jupiter. Er zieht am 10.Oktober in Ihr Sternzeichen und bringt Zuversicht und Sensibilität für ganz grosse Fragen mit. Merken Sie sich schon mal die Zeit von Ende November bis Mitte Dezember – die beste Phase des Jahres. Darin scheint Ihr Seelenglück grenzenlos, und Sie fühlen sich inspiriert wie selten zuvor.

Potenzial

Wahre Schätze liegen tief verborgen. Jahresherrscherin Sonne stärkt Ihren Forschergeist zusätzlich. Sie geben nicht auf, bis Sie das gefunden haben, wonach Sie suchen. Und im Dunkeln gibts weit mehr, als Sie sich je erhofft haben – dafür wiederum ist Jupiter zuständig. Er schenkt Ihnen von allem Guten etwas mehr – tiefe Gefühle, erfüllender Sex und materieller Zuwachs. Gut möglich, dass Sie Ihrem Seelenpartner oder Ihrer Seelenpartnerin begegnen. Die Sterne führen Sie zu einem schicksalsschweren Moment. Sie werden sofort und untrüglich spüren, dass die Suche nun zu Ende ist und Sie angekommen sind.

Aufgabe

Keine Frage, Sie stehen vor einem grossen Erfolgsjahr! Fokussieren Sie dennoch auf die wichtigen Lebensprojekte und setzen Sie nur dort Ihre Segel, wo es Ihnen wichtig ist. Auch wenn Sie so viel kosmischen Rückenwind bekommen wie selten zuvor. Sie müssen aber bedenken: Sie lassen auf Ihrer Fahrt auch einiges zurück, das Ihnen Sicherheit garantiert hat. Vergleichen wir es mit dem Bild einer Schlange, die sich häutet. Nur dadurch, dass Sie Altes loslassen, kann das Neue wirken. Und darauf dürfen Sie sich mächtig freuen.