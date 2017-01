Jahreshoroskop 2017 – Schütze 23.11.-21.12. :  Uhr wird neu gestellt

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Saturn in Ihrem Sternzeichen macht es Ihnen zugegeben nicht einfach. Er bremst und hemmt Sie in Ihrem Tun, damit Sie kurz stillstehen und Bilanz ziehen. Seine unbequeme Botschaft: Nicht alle Ziele können erreicht werden. Entrümpeln Sie also Ihr Leben, entsorgen Sie alles, was kein Sinn mehr macht und Sie in Ihrer Entwicklung hindert. Zum Glück verbindet sich Saturn im Laufe des Jahres jeweils zweimal mit Jupiter und mit Uranus. In den Monaten Januar, Mai, August, September und November dürfen Sie sich denn auch auf glückliche Wendungen freuen. Ihre unkonventionellen Lösungsansätze lassen Sie trotz Zäsur als Sieger dastehen.

Potenzial

Selbst in schwierigen Situationen erkennen Sie einen Sinn, und jedes Erlebnis sehen Sie als Horizonterweiterung. Von Ihrem Positivismus angezogen, treten interessante Menschen in Ihr Leben. Diese stellen mit Ihnen gerne etwas gemeinsam auf die Beine oder unterstützen Sie mit voller Kraft. Ihr Optimismus lässt Sie ausserdem viele kleine und grosse Schätze entdecken. Prima Voraussetzungen also, auch die grosse Lebensprüfung erfolgreich zu meistern.

Aufgabe

Mittelmässigkeit ist Ihnen ein Graus, Sie streben nach Höherem. Damit Sie 2017 erreichen, was Sie sich wünschen, sollten Sie sich folgende Fragen stellen: Was ist für mich wirklich von Bedeutung, was berührt mein Herz? Richten Sie Ihren Fokus konsequent auf die Antworten. Auch wenn sich der Aufwand anstrengend anfühlt, er führt Sie durch eine wichtige Lehrzeit. Sie können jetzt einen Grundstein legen und die nächsten sieben Jahre auf Ihrem Weg davon profitieren. Horchen Sie nach innen, danach werden Sie wissen, was zu tun ist.