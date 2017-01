Jahreshoroskop 2017 – Löwe 23.7.-23.8. :  Logenplatz an der Sonne

Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sonne ist nicht nur Schirmherrin des noch jungen Jahres, sondern auch Herrscherin Ihres Geburtszeichens. Löwe-Geborene gehören denn auch zu ihren erklärten Günstlingen. Will heissen: Ihre Schokoladenseiten werden ins beste Licht gerückt. 2017 bringt Ihnen auf allen Ebenen derart viele Gewinne wie seit langem nicht mehr. Falls Sie im Geheimen schon länger einen lebensverändernden Plan schmieden, ist der Zeitpunkt nun günstig, den beherzt umzusetzen. Eine Reise, eine Ausbildung oder gar die Gründung eines eigenen Unternehmens – besonders Ihre grossen Visionen stehen heuer unter einem Glücksstern.

Potenzial

Das ist Ihr Jahr: Jetzt können Sie verwirklichen, wovon Sie derart lange geträumt haben. Gut möglich, dass Sie sich teilweise oder gar komplett neu erfinden. Sie strahlen jedenfalls voller Kraft, Souveränität und Selbstbewusstsein. Nehmen Sie den Platz getrost ein, der Ihnen zusteht. Anders formuliert: Setzen Sie sich auf den Thron, der eines königlichen Löwen würdig ist. Bei allem, was Sie tun, mischt Spielfreude mit, und Sie bleiben selbst in schwierigen Situationen beneidenswert locker. Das Beste am Schluss: Sie lassen auch andere grosszügig an den Früchten Ihres Erfolgs teilhaben.

Aufgabe

Authentizität und Ehrlichkeit sind für Sie die Eckpfeiler, auf die Sie Neues stützen wollen. Um beides zu wahren, müssen Sie hin und wieder unpopuläre Entscheidungen fällen und unbequeme Meinungen vertreten. Aber keine Angst, Sie fallen deswegen nicht in Ungnade. Im Gegenteil: Ihr Mut, sich selbst treu zu bleiben und entsprechend zu handeln, stärkt Ihr Ansehen. Man respektiert Sie reihum als Führungspersönlichkeit. Das bringt Verantwortung mit sich: Sie haben Vorbildfunktion.