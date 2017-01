Jahreshoroskop 2017 – Krebs 22.6.-22.7. :  Zeit der grossen Gefühle

Jobwechsel, bessere Wohnsituation, eine neue Liebe – alles liegt in Ihrem persönlichen Sternenprogramm drin. Denn Ihr Glückscoach ist Jupiter – und selbst, wenn sich der angespannt zu Ihrem Sternzeichen positioniert, lässt er für Sie die Sonne scheinen. Zusammen mit Uranus bewirkt er gar, dass Sie sich – für Krebsgeborene ungewohnt – mutig aus belastenden Situationen befreien und eine komplett neue Richtung einschlagen. Vormerken: Ab 10.Oktober wandert der Glücksplanet durch das befreundete Skorpionzeichen, und da Neptun ein wichtiges Wörtchen mitredet, könnten Sie ihr tatsächlich begegnen, der ganz grossen Liebe. Auf jeden Fall erwartet Sie ein gefühlsintensives Sonnenjahr. Und Emotionen sind bekanntlich Ihr wichtigster Antrieb.

Potenzial

Sie gehören unter den Sternkindern zu den Romantikern. Was Ihnen zuweilen als Naivität ausgelegt wird, erweist sich dieses Jahr als Stärke: Ihr grosses, liebesbereites Herz wird zur Kraftquelle. Und die sprudelt heuer spürbar stärker und speist Sie mit viel Inspiration und noch mehr Kreativität. Mit traumwandlerischer Sicherheit finden Sie selbst in unwegsamem Gelände einen für Sie stimmigen Weg. Vertrauen Sie sich selbst, es steckt viel mehr in Ihnen, als Sie denken!

Aufgabe

In Ihrem Schutzpanzer fühlen Sie sich wohl, dahin ziehen Sie sich gerne zurück. Stellen Sie sich lieber gleich darauf ein: 2017 wird das nicht mehr so oft möglich sein, wie es Ihnen lieb ist. Uranus schiebt Sie zuweilen unsanft aus der Komfortzone. Doch nicht verzweifeln: Dahinter wirken nicht etwa böse Kräfte, denen Sie hilflos ausgeliefert sind, sondern Chancen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Gerade in Krisensituationen werden Sie sich Ihrer ganzen Macht und Ihrer Einflusskraft bewusst.