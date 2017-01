Jahreshoroskop 2017 – Jungfrau 24.8.-23.9. :  Kraft der Veränderung

Krisen? All die Hindernisse, die Ihnen Saturn in den Weg stellt, überwinden Sie mit Leichtigkeit – und mit der Rückendeckung von Pluto sogar mit Bravour. Unter seiner Regie wird Ihnen bewusst, wie viel Kraft in Ihnen steckt. Sie schauen denn auch selbst harten Tatsachen gelassen ins Auge, und mit jedem Widerstand wachsen Sie innerlich ein wenig mehr. Überhaupt: Sie stehen im Sonnenjahr 2017 vor einer tief läuternden Entwicklung. Ihre wahre Grösse wird wie im Zwiebelprinzip Schicht für Schicht freigelegt. Und Sie finden dadurch zu Ihren eigenen Wahrheiten. Richtig los geht die Reise ab Mitte Oktober. Dann sorgt Jupiter, der sich aus dem Skorpion günstig zu Ihrem Sternzeichen positioniert, für Tiefgang – auch in der Liebe.

Potenzial

Sie können viel erreichen, doch erst müssen Sie die Spreu vom Weizen trennen. Behalten Sie dabei Ihre ureigenen Ziele im Auge. Intuitiv unterscheiden Sie, welche für Sie erstrebenswert sind. Sollten Sie schon lange von einem nachhaltigen Lebensstil träumen, dann haben Sie beste Voraussetzungen, das mit wenig Aufwand zu erreichen. Der aktuelle Öko-Trend passt perfekt zu Ihrer Einstellung. Schliesslich ist es Ihnen ein grosses Anliegen, im Einklang mit der Natur zu leben.

Aufgabe

Es kann frustrierend sein, immer wieder abgebremst oder gar blockiert zu werden. Aber genau das fordert Ihnen Saturn ab. In solchen Situationen ist es wichtig, sich selber nicht zusätzlich mit Selbstzweifeln klein zu machen. Ihre grösste Aufgabe heisst denn auch: Das Vertrauen nicht verlieren und erkennen, dass alles aus einem Grund geschieht und daher Sinn macht. Kritische Zeiten durchleben Sie im April und November. Planen Sie in diesen Phasen regelmässige Auszeiten ein und führen Sie diese konsequent durch.