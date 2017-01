Jahreshoroskop 2017 – Fische 20.2.-20.3. :  Träume werden wahr

Ihr Horoskop für 2017

Endlich können wir aufatmen! Das Spannungsfeld zwischen Pluto und Uranus, das uns in den letzten Jahren Krisen und schwierige Herausforderungen beschert hat, liegt hinter uns – und die Schirmherrschaft der Sonne vor uns. Die Sonne überstrahlt 2017 und bringt viel Licht in unser Leben: Die Chancen, uns zu verwirklichen, stehen so gut wie selten zuvor. Das Sonnenzeichen fordert uns auf, unser Potenzial auszuschöpfen – und zwar möglichst kreativ.

Die Herausforderung der kommenden Monate: Mutig aufbrechen, seinen ureigenen Weg beschreiten und das Beste aus sich herausholen. Das Ziel: Unsere Stärken kraftvoll wirken lassen und bislang verborgene Talente freilegen.

Das Sonnenjahr kennt viele Glückskinder, wie Sie auf den kommenden Seiten nachlesen können. Dazu zählen vor allem die Löwen und Skorpione. Etwas mehr Arbeit leisten müssen die Schütze- und Jungfrau-­Geborenen. Saturn unterstützt sie dabei. Er schärft gemeinhin das Bewusstsein, dass wir selbst verantwortlich sind für alles, was wir aus unserem Leben machen. Es gibt nichts Gutes – ausser man tut es.

Jupiter im Zeichen Waage beschert uns überdies die wahre, grosse Liebe. Er ist bis im Herbst Amors Glücksstern und beschenkt uns mit tiefen Emotionen und sexueller Erfülltheit, vor allem ab Mitte Oktober, wenn er durch das Skorpionzeichen wandert. Mögen Sie 2017 Ihren ganz persönlichen Lebensschatz finden, das wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen.