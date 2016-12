Vorschau 17: Resident Evil 7 – Biohazard :  Stilvoller Horror für jeden Geschmack

«Resident Evil 7 – Biohazard» vorbestellen

«Resident Evil 7 – Biohazard» für PC bei Digitec vorbestellen (64 Franken)

«Resident Evil 7 – Biohazard» für PS4 bei Digitec vorbestellen (74 Franken)

«Resident Evil 7 – Biohazard» für Xbox One bei Digitec vorbestellen (74 Franken)

Darum gehts bei «Resident Evil 7 – Biohazard»

Der Held des Spiels heisst Ethan, der sich in der Stadt Dulvey im US-Bundesstaat Louisiana auf die Suche nach seiner vermissten Frau begibt. Seine Nachforschungen führen ihn unter anderem auf eine heruntergekommene Plantage, wo die gruselige Familie Baker wohnt. Das Game spielt vier Jahre nach «Resident Evil 6», hat aber zu seinen Vorgängern nur ganz lose Verbindungen. Mit Ethan steht zum ersten Mal eine Figur ohne vorherige Kampferfahrung im Vordergrund.

Darum freuen wir uns auf «Resident Evil 7 – Biohazard»

Bereits die wenigen bekannten Ausschnitte zeigen, dass viele Arten von Horror im Game vorhanden sind. So sind wir bereits über sehr eklige, aber auch gruselige Szenen gestolpert, ganz zu schweigen von Schreck-Momenten, bei denen man zwischenzeitlich an die Decke springt. Zusätzlich bietet sich das Szenario im amerikanischen Süden auch für jede Menge Hinterwäldler-Horror an. Das Spiel wechselt dabei erstmals in der Geschichte der Reihe in die Ego-Perspektive. Damit dürfte das Spiel-Erlebnis noch intensiver werden – zumal Besitzer der Playstation VR die ganze Story auch in virtueller 3D-Umgebung spielen dürfen. Herzinfarkt vorprogrammiert. Um die Nerven wieder zu beruhigen sind aber auch einige Rätsel im Spiel zu finden.

Darum sind wir noch skeptisch

Ein «Resident Evil» komplett ohne all die liebgewonnenen Figuren wie Chris Redfield oder Jill Valentine? Wir hoffen, dass die neuen Figuren die Lücken würdig ausfüllen können. Allerdings steht zu befürchten, dass mit den höheren Leistungsanforderungen für die Playstation VR die Grafik etwas leidet – und zwar auch für jene, die das Game auf konventionelle Weise in Angriff nehmen.

Resident Evil 7 – Biohazard, ab 24. Januar 2017, für PC, PS4, Playstation VR, Xbox One, ab 18 Jahren