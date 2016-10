Test: «Battlefield 1» :  Hier treffen Pferd und Panzer aufeinander

«Battlefield 1» kaufen

«Battlefield 1» für PC bei Digitec kaufen (64 Franken)

«Battlefield 1» für PS4 bei Digitec kaufen (74 Franken)

«Battlefield 1» für Xbox One bei Digitec kaufen (74 Franken)

Übersicht

Mit der «Battlefield»-Reihe konnten die Spieler bereits den Zweiten Weltkrieg, den Vietnamkrieg oder auch zukünftige Auseinandersetzungen im Rahmen von Mehrspieler-Gefechten austragen. Nun geht das Spiel zurück in die Jahre zwischen 1914 und 1918. So waren damals sowohl Panzer als auch Flugzeuge noch eine relativ neue Entwicklung, so dass auch noch die Kavallerie auf den Schlachtfeldern eine entscheidende Rolle spielte. Zumindest ist dies im Spiel so. Und besonders die Pferde bieten eine neue Ebene im Multiplayer, die es so in bisherigen Spielen noch nicht gab.

Gameplay: So spielt sich «Battlefield 1»

Das hat uns gefallen

Die grossen Multiplayer-Schlachten sind definitiv das ganz grosse Highlight des Spiels, besonders wenn 64 Spieler einander auf riesigen Karten Saures geben. Neu ist der Operations-Modus dazugekommen, eine Art Online-Kampagne, die mehrere Mehrspieler-Partien miteinander verbindet und in eine kleine Story einbettet. Da die normalen Gefechte schon relativ lang sind, kann ein Durchgang hier schon mal zwei Stunden dauern, ist dafür aber ein ganz spezielles Erlebnis. Zu den einzelnen Modi gehört Rush: Zwei Teams attackieren oder Verteidigen zwei Punkte für eine gewisse Zeit, bevor sich die Frontlinie verschiebt. Daneben sind auch das sattsam bekannte Team Deathmatch und War Pigeons, eine Art Capture-the-Flag mit Brieftauben, zu finden.

Alles schön und gut, nur wäre «Battlefield» nicht «Battlefield» ohne Conquest-Modus. Und der hat ein paar Veränderungen erfahren. So gibt es lediglich dann Punkte, wenn man die auf der Karte markierten Orte eingenommen hat. Kills haben hingegen keinen direkten Einfluss mehr auf die Gesamtwertung. Dies macht die Wertung um einiges transparenter, und so können nun gute Spieler ein Match zum Positiven herumreissen, während früher schlechte Spieler das ganze Team mit in den Abgrund zogen.

Ein Fokus liegt weiterhin auf den Fahrzeugen, wobei hier diesmal altertümliche Panzer übers Schlachtfeld rollen oder Kampfflugzeuge und Bomber am Himmel kreisen. Neu dazugekommen sind Pferde, die besonders schnell von einem Punkt zum nächsten galoppieren. Und der Reiter kann mit einem einzige Säbelschwung vom Pferd aus einen Soldaten erledigen. Damit sind die Pferde eine Art Zwischending zwischen Fussvolk und Panzern und geben den Schlachten nochmals eine neue Kampfebene. Leicht verändert hat sich auch das Klassensystem: So darf man weiter zwischen Assault, Medic, Support und Scout wählen. Steuert man aber ein Fahrzeug, Flugzeug oder Pferd, wechselt man für diese Zeit zu dieser entsprechenden Klasse und darf so mit dieser Punkte sammeln, um neue Gegenstände freizuschalten.

Das hat uns genervt

Die Einzelspieler-Kampagne erzählt die Geschichten von fünf Soldaten während ihres Einsatzes. Mal ist der Held ein Panzerfahrer, mal ein Flugzeugpilot und mal sogar T. E. Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien. Die einzelnen Episoden sind allerdings extrem kurz. So dauert zum Beispiel die Episode in den italienischen Alpen kaum 40 Minuten. Auf diese Weise baut man zu den Protagonisten kaum eine Beziehung auf. Auch spielerisch bleiben die Solo-Inhalte äusserst flach. Besonders vereinzelte Schleichabschnitte nerven, weil hier klar wird, dass die künstliche Intelligenz nicht dafür ausgelegt ist.

Vereinzelte Probleme gibt es auch im Multiplayer-Modus. So ist unverständlich, warum man seinen Charakter nicht während der Wartezeiten zwischen den Schlachten ausrüsten kann, sondern dies während der laufenden Auseinandersetzung erledigen muss. Zudem gibt es auf den Karten einige Punkte in denen man zum Beispiel mit dem Pferd nicht mehr weiterkommt. Auch einen Panzer haben wir schon im Gelände so festgefahren, dass wir uns weder vorwärts noch rückwärts bewegen konnten. Und schliesslich gibt es auf den Maps auch noch einige Orte, bei denen man meint, eigentlich hochklettern zu können, nur um festzustellen, dass es sich um eine unsichtbare Mauer handelt.

Fazit

Kleineren Mängeln zum Trotz: Nach dem etwas seltsamen «Hardline» kehrt die «Battlefield»-Reihe im Multiplayer-Modus wieder zur Topform zurück und bietet hier wohl eines der besten Erlebnisse in der langlebigen Reihe. Kommt dazu, dass das Game optisch nochmals massiv zugelegt hat und besonders in der Wüste fantastisch aussieht. Einzig einen Ausrüstungsbildschirm während der Wartezeiten würde den Komfort nochmals steigern. Fans von Gefechten mit anderen Spielern stört dann auch nicht, dass die Kampagne leider wieder ziemlich lieblos geraten ist.

Die Wertung zu «Battlefield 1»

Wertung: 8 von 10 säbelschwingenden Reitern