Nur 100 Stück weltweit :  Gewinne diese PS4 zum Shooter «Overwatch»!

Nach Spielen wie «Diablo» oder «World of Warcraft» veröffentlichte die Kult-Entwicklerfirma Blizzard Entertainment im Mai ihren ersten Shooter. «Overwatch» schlug dabei ein wie eine Bombe. Zwar waren wir bei der Wertung in unserem Test noch etwas zurückhaltend. Unsere Kritik basierte aber primär auf Kinderkrankheiten, von denen viele inzwischen längst behoben sind – darunter zum Beispiel auch der Zwerg Torbjörn, der auf den Konsolen nicht mehr so unschlagbar ist wie zum Start des Spiels. Auch kommerziell war das Game ein riesiger Erfolg. So hat sich «Overwatch« seit dem Release weltweit satte 20 Millionen Mal verkauft.

Und Blizzard wäre nicht Blizzard, gäbe es nicht auch in «Overwatch» saisonale Events. Nach der Fussball-Map namens Lucio-Ball während der Europameisterschaft, wirft im Online-Shooter nun auch Halloween bereits seine Schatten voraus. So gibt es als Belohnung nach den Matches keine Lootboxen mehr. Dafür sind in leuchtenden Kürbissen nun über 100 kosmetische Objekte für die verschiedenen Helden zu finden. Denn in «Overwatch» gilt: Durch freigeschaltete Gegenstände sehen die Figuren zwar besser aus, stärker werden sie aber nicht. So verfügen auch Einsteiger bereits über sämtliche Waffen und Fertigkeiten.

Nun hat Blizzard Entertainment eine ganz spezielle PS4 kreiert. Sowohl Konsole als auch Controller sind im «Overwatch»-Look designt. Die Geräte sind nicht im Handel erhältlich, und weltweit gibt es davon nur 100 Stück. Heisst: Nur jeder 200’000ste «Overwatch»-Gamer kann den Shooter auch auf der dazu passenden PS4 zocken.

Auf BLICK verlosen wir eine der 100 super exklusiven Spielkonsolen. Obendrauf gibts noch eine Standard Edition von «Overwatch» für die PS4 und ein T-Shirt zum Spiel. Um bei unserem Wettbewerb mitzumachen, gilt es, untenstehende Frage zu beantworten und das Formular auszufüllen.