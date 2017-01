Wie teuer ist die Nintendo Switch?

In der Schweiz gibt es keinen einheitlichen Verkaufspreis. Bei Digitec.ch gibt es die Konsole zum Beispiel für 349 Franken. Dies deckt sich ziemlich mit den für die USA empfohlenen 299 Dollar, wobei amerikanische Preise immer ohne Steuern zu verstehen sind.

Wann ist die Nintendo Switch erhältlich?

Ab dem 3. März 2017.

Welche Spiele gibt es zum Start?

Das bisher bekannte Launch-Programm ist noch sehr übersichtlich. Hier sind alle bestätigten Titel:

The Legend of Zelda – Breath of the Wild

1-2-Switch

Skylanders – Imaginators

Super Bomberman R

Just Dance 2017

Diese Programm kann sich zum Konsolenstart noch erweitern. Trotzdem ist Nintendo von den 23 Launch-Titeln zur Wii U weit entfernt.

Ist im Grundpaket ein Spiel inbegriffen?

Zwar wurde gemunkelt, dass die Minispiele-Sammlung «1-2-Switch» bei der Konsole mit dabei ist. Dabei handelte es sich aber nur um ein Gerücht. Die Antwort ist daher: Nein.

Wie leistungsstark ist das Gerät?

Hier lässt Nintendo die Katze noch nicht aus dem Sack, allerdings sollte man nicht allzuviel erwarten. Beim Anspielen von «The Legend of Zelda – Breath of the Wild» stellten wir teils arge Ruckler fest – und das obwohl das Spiel nicht allzu leistungshungrig zu sein scheint. Hier hoffen wir, dass bis zum 3. März 2017 noch nachgebessert wird.

Wie gross ist der Bildschirm?

6,2 Zoll oder umgerechnet 16 Zentimeter in der Diagonale. Dabei unterstützt der Bildschirm eine Auflösung von 720p. Auf dem heimischen TV-Gerät können die Games aber auch in 1080p gespielt werden.

Wie funktioniert der Controller genau?

Ein kompletter Controller besteht aus zwei Joy-Cons und dem Joy-Con-Grip. Letzteres besitzt aber keine zusätzliche Elektronik und ist nur dazu da, die beiden Joy-Cons zusammenzuhalten. Der ganze Controller liegt so aber erstaunlich gut in der Hand. Einzig die vier Facebuttons liegen für Leute mit grossem Daumen etwas gar nahe beieinander.

Was hat es mit der neuen Rumble-Funktion auf sich?

Die ist tatsächlich beeindruckend. Bei einem Minispiel in «1-2-Switch» gilt es, einen Tresor mit einem Zahlenschloss zu knacken. Beim Drehen des Schlosses rüttelt der Controller an der richtigen Stelle etwas stärker.

Wie viele Controller lassen sich an eine Konsole anhängen?

Die Switch erkennt bis zu acht einzelne Joy-Cons.

Wie teuer sind die zusätzlichen Controller?

Digitec verkauft einen einzelnen Joy-Con für 49 Franken und ein Set für 89 Franken.

Wie lange hält der Akku der Nintendo Switch?

Laut Nintendo je nach Spiel zwischen 2 ½ und 6 ½ Stunden. Bei «The Legend of Zelda – Breath of the Wild» sollen es drei Stunden sein. Immerhin kann das Gerät unterwegs mit einem normalen USB-C-Anschluss wieder aufgeladen werden.

Ist das Gerät abwärtskompatibel zur Wii U?

Weil die Spiele auf Modulen statt Discs ausgeliefert werden, kann man nicht einfach die Spiele der Wii U in die Switch einlegen. Ob die Software einen Emulator anbietet, um zum Beispiel Wii-U-Downloadtitel auf der Switch zu spielen, ist noch nicht bekannt. Aufgrund bisheriger Erfahrungen mit Nintendo-Plattformen ist das aber eher unwahrscheinlich.

Erscheint «The Legend of Zelda – Breath of the Wild» nur auf der Nintendo Switch?

Nein, wer bereits eine Wii U besitzt, darf sich ebenfalls auf das heisserwartete neue Zelda freuen. Auf hier erscheint das Game am 3. März 2017 – und dürfte sich mit dem Tablet-Controller der Wii U sogar noch besser bedienen lassen.

Ersetzt die Nintendo Switch auch den 3DS?

Zumindest Nintendo selbst wird weitere Spiele für den 3DS entwickeln. So erscheint zum Beispiel noch dieses Jahr ein neues «Pikmin». Eine Aufgabe der zur Zeit erfolgreichsten Nintendo-Plattform würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Zumal der Erfolg der Nintendo Switch mit dem bisher eher dürftigen Spiele-Angebot noch keinesfalls gesichert ist.