«Gran Turismo Sports» für PS4 angespielt: Neue HDR-Technik überzeugt

Das ist «Gran Turismo Sport»

HDR heisst High Dynamic Range und soll – simpel gesagt – bei Fernsehbildern das Beleuchtungsspektrum besser ausnutzen. So soll Schwarz noch dunkler und Weiss noch heller als bisher dargestellt werden. Zusätzlich wird auch die Farbpalette massiv erweitert. Diese Technik machen sich nun auch Games zunutze. Eines davon ist «Gran Turismo Sport», das irgendwann im nächsten Frühling für die PS4 erscheinen soll. Bereits früher hatten wir die Gelegenheit, die Features des Spiels kennenzulernen. Darum zeigte Chef-Entwickler Kazunori Yamauchi bei einem Event in London primär, wie komplett anders das Spiel mit HDR aussieht. Und die Ergebnisse sind schlicht spektakulär.

Gameplay: So spielt sich «Gran Turismo Sport»

Bereits während der ersten Sekunden der Demo werden die Unterschiede zwischen regulärer und HDR-Darstellung klar. Während die Autos bei einem Rennen auf der Nordschlaufe zunächst ganz normal aussehen, beginnen bei eingeschaltetem HDR auf einmal, die angebrachten Lichter an den Autos selbst bei einem Tagesrennen massiv zu leuchten. Auch die Reflektionen des Sonnenlichts auf den Autos sind viel heller als in normaler Grafik – und haben fast keinen Einfluss auf die Schärfe des übrigen Bildes, das ohne HDR nur noch leicht verwaschen zu erkennen ist.

Aber auch bei den einzelnen Farben zeigen sich erstaunlich sichtbare Unterschiede. So erklärt Yamauchi, dass man erst jetzt die Möglichkeit habe, das echte Ferrari-Rot ins Spiel zu bringen. Beim Umschalten zwischen den beiden Grafikoptionen zeigt sich tatsächlich, dass ohne HDR die typische Farbe der italienischen Automarke leicht heller ist und schon fast ins Orange kippt. Zur Klarstellung: Auch die reguläre PS4 unterstützt HDR, die PS4 Pro wird – zumindest bei «Gran Turismo Sport» – nur für die 4K-Auflösung benötigt.

Neben den Grafikunterschieden zeigten die Entwickler auch den neuen Foto-Modus Scapes. Hier darf man sein Lieblingsauto vor einen realistischen Hintergrund setzen. Doch erst danach geht die eigentliche Spielerei los. So wählt man beim Auto, in welchem Winkel die Räder stehen oder ob man die Scheinwerfer auf Voll- oder Abblendlicht einstellt. Definiert man zudem noch die Parameter für Helligkeit und die Hintergrundunschärfe, kann man schon ganz passable Bilder machen.

Doch damit nicht genug, schliesslich wirken Fotos erst so richtig dynamisch, wenn der Traumschlitten scheinbar durch die Umgebung brettert. Auch das ist mit Scapes möglich. So darf man definieren, wie schnell das Auto während der Fotoaufnahme fährt und wie lange die Belichtungszeit für die virtuelle Aufnahme ist. Dadurch berechnet das Spiel den Motion-Blur-Effekt für den Hintergrund, was zum Beispiel bei Lichtquellen zu den bekannten Streifen im Hintergrund führt, während das Auto im Vordergrund scharf erkennbar ist. Zusammen mit unzähligen Fotomotiven können wir uns durchaus vorstellen, mit dem Scapes-Modus jede Menge Bastelspass zu haben.

Fazit von «Gran Turismo Sport» für die PS4

Auch wenn uns reine Technik-Demos öfters langweilen, war die von «Gran Turismo Sport» absolut faszinierend und zeigte, was mit der HDR-Technik, die wie VR noch in den Kinderschuhen steckt, in Zukunft alles möglich sein wird. Bereits jetzt sieht die neue Ausgabe des Racing-Games absolut brillant aus, was auch an der extrem detaillierten Grafik liegt. Ob das Game auch spielerisch überzeugen kann, muss sich im nächsten Frühling noch zeigen. Dann soll das Spiel für die PS4 erscheinen.