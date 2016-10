eSports-WM Jakarta: Schweizer Computer-Spieler verpassen Final knapp

In der indonesischen Metropole Jakarta versammeln sich die Computerspiel-Nationalmannschaften für die WM. Darunter auch die Schweiz, die mit je einem Team in den «Disziplinen» «Counter Strike», «Hearthstone» und «League of Legends» dabei ist.

Für die Finals kann sich keine der drei Equipen qualifizieren. «Wir konnten nicht umsetzen, was wir zu Hause gelernt haben», meint beispielsweise Joshua Lim dazu, Mitglied des Schweizer «League of Legends»-Teams.

Besser machen es Finnland, China, Aserbaidschan, Südkorea, die Philippinen und unser Nachbar Österreich. Diese Länder haben den Final erreicht, kämpfen weiter um den Weltmeistertitel.