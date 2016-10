Wild-Rezept zum Nachkochen :  Hirschentrecôte mit eingelegten Trauben

Der Begriff «Goldener Oktober» beflügelt die Fantasien. Geniesser denken dabei an steile Rebhänge, raschelndes Weinlaub und ans Gold der herbstlichen Rebenblätter. Die ausgereiften Trauben stehen nicht nur am Anfang des neuen Weins. Im Herbst erreichen sie auch ihren Höhepunkt als Frucht. Denn lange bevor sich der Mensch zielstrebig mit der Weinkultur befasste, ass er die Trauben. Vollreif. Süss. Unvergleichlich. Und selbstverständlich dachte er dabei alsbald darüber nach, wie man diesen kurzen, unvergleichlichen Genuss ausdehnen, die Frucht also haltbar machen könnte.



Verschiedene Arten, Trauben zu konservieren

Trocknen ging von selbst. Die Vergärung des Saftes genauso – bis hin ins Verderbnis. Das Einkochen war im Vergleich zu anderen Konservierungsmethoden weit sicherer: erst Sirup, dann Konfitüre, Marmelade oder Gelee...

Verjus als Verdauungshilfe

Es werden wohl einmal mehr die Frauen gewesen sein, die der Traube den Weg in die Küche geöffnet haben. In Zeiten knapper Nahrungsmittel – und das war in unserer Vorzeit fast immer der Fall – verwendeten sie auch unreife Früchte. In fettigen Gerichten kamen sie genau richtig, sozusagen als Verdauungshilfe. Auch pressten findige Köchinnen aus unreifen Trauben einen Saft, den sie wie Essig verwendeten: «verjus», zu Deutsch Grünsaft.

Gourmet-Köche schälen die Trauben

Mittlerweile köcheln Trauben in Gerichten überall willig mit. Kleine, knapp reife Sorten schmoren etwa mit gebratenen Wachteln zur Perfektion. Die Haute Cuisine zieht grösseren Trauben die dicke, etwas zähe Haut mit ultrascharfen Messern vom Fruchtfleisch. Solches Hantieren ist allerdings nur Köchen mit besonders ruhiger Hand zu empfehlen.

Trauben entkernen - so gehts

Grössere Trauben besitzen naturgegeben grössere Kerne. Auch diese müssen für einen ungestörten Genuss entfernt werden, am besten mit einer Haar- oder Häkelnadel. Solchermassen entkernte Trauben finden sich auch im Gericht unseres Wochenkochs Rolf Anderhalden (55) vom Alpenblick in St. Niklausen OW. Er mariniert die Trauben überdies in einer fruchtig-pikanten Cumberlandsauce, damit diese perfekt zum herbstlichen Hirschgericht passen – eine kluge Variation des klassischen Robespierre. Allerdings halbiert der schlaue Koch die Trauben vorab. Tun Sie’s auch!

Mariniertes Hirschentrecôte mit eingelegten Trauben und Käsevariationen Ein Gericht für 4 Personen Zutaten Hirsch

240 g Hirschentrecôte

1 dl Olivenöl

10 g Kräutermix (Salbei, Majoran, Thymian, Oregano und Rosmarin), fein gehackt

1 Msp. Chilischote, fein gehackt Käsekuchen

1 Packung Kuchenteig

4 Eier

2 dl Rahm

100 g Lauch, fein geschnitten

Muskat

1 Prise Kardamon, gemahlen

Weisswein

350 g Alpkäse, jung und gerieben Trauben

100 g weisse Trauben

2 EL Cumberlandsauce (vom Traiteur) Käsewaffel

200 g Alpkäse, gerieben

1 EL Olivenöl Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Butter

Zubereitung Für den Käsekuchen: Den Kuchenteig 2 mm dick auswallen und damit ein rundes Backblech auslegen. Kühl stellen. Teig vor dem Weitergebrauch mit einer Gabel einstechen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Lauch in wenig Butter und Weisswein anziehen. Mit den anderen Zutaten vermengen. Käse erst zum Schluss zugeben – 5 Minuten ziehen lassen. Danach in die Kuchenform füllen und circa 30 Minuten ausbacken.

Hirschentrecôte in acht dünne Tranchen schneiden und würzen. Das Olivenöl leicht erwärmen. Kräuter und Chili zufügen. Das Fleisch einlegen und nach 2 Minuten wenden. Pfanne zur Seite ziehen und das Fleisch bis zum Auftragen weiterziehen lassen.

Die Trauben waschen, halbieren, entkernen und danach in der Cumberlandsauce kurz erwärmen.

Für die Käsewaffeln: Backblech mit etwas Olivenöl bestreichen. Den geriebenen Alpkäse in grossem Abstand auf acht Häufchen verteilen (sie fliessen in die Breite). Im 180 Grad heissen Backofen schmelzen lassen. Werden die Waffeln hellbraun, das Blech aus dem Backofen nehmen. Die Waffeln sofort mit einem Spatel vom Blech heben und möglichst rasch über ein Wallholz legen – damit sie ihre runde Form erhalten.

Anrichten Käsekuchen in kleine Stückchen schneiden. Die lauwarmen Entrecôte-Scheiben auf die Teller legen, die marinierten Trauben darauf und rundum auslegen. Wenig Marinade vom Fleisch und von den Trauben ums Fleisch herum verteilen. Eine oder zwei Käsewaffeln auf dem Fleisch anrichten und ein Stück Kä­ sekuchen darauflegen. Je ein Thymian- und ein Majoranzweiglein auf die angerichteten Speisen legen. Sofort auftragen.