Wild-Rezept zum Nachkochen :  Gebratener Rehrücken mit Schupfnudeln

Klingt das Halali durch die Wälder Europas, ist Herbst. Köche und Gastwirte schreiben dann reihum Wildwochen aus, und Diana, die römische Göttin der Jagd, adelt neuerlich gebratenen Rehrücken mit Trauben und Äpfeln – sowie mit ihrem Namen. Und auch wenn der Hirsch in der Regel aus Zuchtbetrieben stammt, er steht trotzdem im Jagdangebot.

Obligate Beilage zu all den Wildereien ist das Rotkraut. Saftig, süss-sauer liegt es violett oder dunkelblau schimmernd auf den Tellern. Und es schmeckt mitunter besser als das trocken gegarte Fleisch nebenan.

Die passende Sauce? Gewitzte Köche, wie etwa unser Wochenkoch Stefano Corrado (28) vom Zürcher Aurora ergänzen Wild einzig mit dem wenigen Bratensaft, der beim Garen entsteht – damit sich dieser später appetitlich mit jenem Saft mischen kann, der beim Aufschneiden des Rehrückens ausfliesst. Kaum gebunden, aber voller wunderbarster Aromen.

Der Rotkohl wird gerollt statt geschnitten

Wird Wild gekocht und serviert, dann meist mit sogenannten Stärkebeilagen. Spätzli, Knöpfli und Kartoffelstock liegen auf den ersten Plätzen der kulinarischen Hitparade. Schupfnudeln, die aus mehlig auskochenden Kartoffeln geknetet werden, stehen vergleichsweise hintenan – sind aber die allerbesten Teigwaren überhaupt, so wie sie uns der Aurora-Koch serviert.

Und weil Rotkraut wie erwähnt der dritte Partner der aufgetischten Köstlichkeiten ist, hat er sich auch dazu etwas Besonders einfallen lassen: einen effektvollen, «vegetarischen Fleischvogel». Wer nach Alternativen sucht, greift zum Rezept der Küchenlegende Marcel Boulestin (1878– 1943), der in den 1930er-Jahren Londons High Society bekochte.

Er viertelt den Rotkohl, entstorzt und schneidet ihn sehr fein. Danach gibt er ein grosses Stück Butter in den Schmortopf – mit Pfeffer, Salz und zwei Esslöffeln Rotweinessig. Nun mischt Boulestin die Rotkohlstreifen zu. Deckel drauf und alles drei Stunden in den 150 Grad heissen Backofen stellen. Ab und an umrühren. Nach der Hälfte der Kochzeit kommen zwei in Viertel geschnittene und geschälte Renettenäpfel, etwa Boskoop dazu. Nun wird ein Esslöffel Zucker darübergestreut, dann alles gewendet. Und am Tisch aus dem Schmortopf serviert. So schmeckt geschmortes Rotkraut doppelt gut.

Sauvignon Blanc II 2015

Pfalz von Winning

Lange wurden Weinberge ausgedünnt. Die Reben standen dann weit voneinander weg – und die höheren Erträge wurden durch Ausbrechen der Trauben klein gehalten. Heute bepflanzt man Rebberge wieder dicht, das Ausbrechen erübrigt sich. Denn die Reben halten in der Enge die Erträge gegenseitig klein. Und: Die Reben sind dadurch gezwungen, ihre Wurzeln schier endlos wachsen zu lassen – auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Die Weine werden entsprechend in ihren Aromen und Geschmäckern dichter. Ein Beweis dafür ist der Sauvignon Blanc II von Winning aus der Pfalz (D). Er wird im Stahltank ausgebaut, nichts Überflüssiges ist an und in ihm. Der Jahrgang 2015 steht damit in seiner ganzen Reinheit im Glas. Die Reflexe – wie sichs gehört smaragd. Im Duft finden sich kühle Grasnoten und herbe Cassisblätter, trockener Feuerstein prägt die Schlussnote. Auf der Zunge erblühen gelbe Früchte, reife Mirabellen und Sprengsel frischer Zitrone. Im Nachgang schliesslich leuchtet fabelhafte minzig-trockene Grapefruit. Ein herrlich direkter Wein, der perfekt zu gebratenem Fisch, zu pochiertem Huhn, zu Kalbfleisch, besonders aber zum Geissfrischkäslein passt. Und grossartig ist er, an einem letzten Abend auf der Terrasse, gut gekühlt, einfach so.