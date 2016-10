Kürbiskern Parfait Rezept: Leckeres Herbstrezept zum Nachkochen

Der Baum stand in Nachbars Garten. Kam der Herbst, war seine Krone voller grosser, sogar mächtiger Äpfel. Geerntet wurden sie allerdings kaum, und so baumelten die Früchte bis weit in den Winter an den leeren Ästen. «Man muss es akzeptieren, Leder- äpfel sind nicht nach jedermanns Geschmack», sagte dazu Ida, die Besitzerin des Baumes.

«Schöne von Boskoop»: Boskoop-Äpfel sind ideal zum Kochen und Backen

Der Lederapfel wurde in den Niederlanden «Schöne von Boskoop» genannt, dort reiften im 19. Jahrhundert die ersten Äpfel dieser Sorte. Ein Zufallsprodukt der Natur – das zum weltweiten Erfolg wurde. Seine Vorzüge liegen unter einer hellgrün-gelben, recht dicken Haut verborgen. Sein mürbes Fleisch besitzt zwar knackige, apfelige Frische, schmeckt aber roh etwas gar eckig, ja sogar leicht bitter.

Geschält und gekocht allerdings liefert der Boskoop unglaublich köstliche Resultate. Er ist der beste Apfel, um ein tolles Mus zu fabrizieren – jenes aus Gravensteinern ausgenommen. Er ist die zweitbeste Frucht, um eine Tarte Tatin zu fabrizieren, gleich hinter dem von Meisterkoch Paul Bocuse (90) zu Recht favorisierten Cox Orange. Vor allem aber ist er der einzig richtige Apfel, um daraus Apfelkuchen oder – noch besser – Apfelstrudel zu backen.

Für Frédy Girardet sind Boskoop die wahrhaft guten Äpfel

Küchenlegende Frédy Girardet (79) aus Crissier VD hat den Boskoop stets gefördert. Auf der kleinen Wiese hinter seiner Küche stand lange ein Baum, und Girardet sagt, warum er ihn mag: «Keine Neuzüchtung, die rote Äpfel trägt, das Original mit grüngelben Früchten. La vraie chose, das Wahre!» Daraus sollten Sie das Rezept von Matthias Brunner (45) vom Sternen in Wangen ZH nachkochen. Genauso vorsichtig und sanft, wie er es fordert, damit die einzelnen Stücke nicht zerfallen, sondern ganz bleiben.

Für Bratäpfel kommen Boskoop dagegen in eine Temperaturhölle. Das Herz aus der ungeschälten Frucht gestochen, füllt man den Leerraum mit einer Mischung aus gemahlenen, geschälten Mandeln, Rohrzucker und in Rum eingelegten Rosinen. Mit einem guten Stück Butter belegt brät der Apfel bis zu 30 Minuten im 250 Grad heissen Bratofen. Und kommt dann, zusammengefallen, aber saftig-mürbe, direkt vor den Gast. Dieser träufelt vor dem Verspeisen so viel kühle Crème fraîche darüber, wie es ihm gefällt.

Rezept für Kürbiskern-Parfait mit Preiselbeeren und Safran-Boskoop-Stückli Ein Gericht für 4 Personen Zutaten Kürbiskern-Parfait

60 g Kürbiskerne

15 g Zucker (1)

Erdnussöl

1 Ei (ca. 50 g)

25 g Zucker (2)

150 g Rahm

5 g Kürbiskernöl

20 g Schokolade, weiss Preiselbeeren

70 g Preiselbeeren (1)

0,5 g Agar-Agar

15 g Zucker (1)

25 g Preiselbeeren (2)

10 g Zucker (2) Apfelstückli

2 Boskoop-Äpfel, mittelgross

1 dl Weisswein, leicht

40 g Zucker

1 Prise Safranfäden

10 g Butter Zubereitung Backofen auf 160 Grad erhitzen. Kürbiskerne auf Blech auslegen. Vorsichtig rösten, bis sie hellgolden sind. Sofort vom Blech nehmen. Zucker (1) zu hellem Caramel schmelzen. Heisse Kürbiskerne einrühren, bis diese vom Caramel überzogen sind. Masse noch heiss auf ein leicht geöltes Blech geben. Dünn ausstreichen. Abkalten lassen.



Ei mit Zucker (2) in einer Schüssel über dem heissen Wasserbad schaumig schlagen. Wenn die Masse 50 Grad warm ist (Thermometer!), kalt schlagen, vorzugsweise in einer Rührmaschine. Rahm knapp steif schlagen. Danach das Kürbiskernöl einrühren.



Schokolade schmelzen. Das KürbiskernCaramel grob zerbröseln. 1 EL der Brösel zur Seite legen, den Rest unter die Schokolade geben. Dann Eimasse einrühren. Erst jetzt den Schlagrahm unterheben. Eine längliche Form mit Klarsichtfolie auslegen, Masse einfüllen. Ins Tiefkühlfach stellen.



Preiselbeeren (1) mit Agar-Agar und Zucker (1) aufköcheln. Danach pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Zugedeckt abkalten lassen. Preiselbeeren (2) mit dem Zucker (2) verrühren. Ziehen lassen. Ab und zu umrühren, bis der Zucker aufgelöst ist.



Äpfel in je zehn Schnitze schneiden. Schale und Kerngehäuse entfernen. Weisswein mit Zucker und Safran aufkochen. Schnitze einlegen. Kurz vor den Siedepunkt bringen, Pfanne danach sofort zur Seite ziehen. Die knapp gegarten Schnitze aus dem Sirup heben. Sirup auf ca. 4 EL einkochen. Butter unterrühren. Schnitze kurz darin schwenken. Noch heiss anrichten. Anrichten Parfait mit einem heiss gemachten Messer in Portionen schneiden. Auf kalten Tellern Apfelschnitze und Preiselbeeren auslegen. In der Tellermitte die Parfait-Portionen anrichten. Preiselbeersauce rund um das Parfait dekorieren. Das auf die Seite gelegte Kürbiskern-Caramel darüberbröseln.