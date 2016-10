Pancakes – stapelweise Genuss :  Alles über den knusprigen US-Klassiker

Sie sind oft die süsseste Erinnerung an einen Amerika-Urlaub: Pancakes. «Ein perfekter Pancake ist etwa zehn Zentimeter breit, fingerdick und schön fluffig in der Konsistenz», sagt die deutsche Pancake-Expertin und Autorin Christine Sinnwell-Backes (36). Kürzlich veröffentlichte sie das Kochbuch «Pancakes» (80 S., 13.90 Fr., Bassermann). «Aussen muss er goldgelb gebräunt und leicht knusprig sein, innen weich.»

Unterschied zwischen US-Pancakes und Pfannkuchen

Amerikanische Pancakes unterscheiden sich von unseren klassischen Eier- oder Pfannkuchen. Sinnwell-Backes: «Sie sind wesentlich kleiner, der Ei-Anteil ist niedriger. Zudem wird ihnen Backpulver oder Natron beigemischt, damit sie beim Backen schön aufgehen.»



«Ich mag Pancakes, bei denen noch kleine Apfelstücke in den Teig gebacken wurden», sagt Christine Sinnwell-Backes. «Darüber Zimtzucker geben, gern mit etwas Ahornsirup oder Schokoladensauce verfeinern. Als herzhafte Variante empfehle ich Parmesan-Pancakes mit frischen Kräutern, sonntags kombiniert mit Rührei.»

In den USA finden sich oft Blaubeeren oder Bananenscheiben in den Pancakes – diese einfach in der Pfanne in den Teig drücken und mitbacken.

Pancake auf holländische Art

Mehr als 20 Pancake-Varianten serviert das Zürcher Restaurant «Zum Guten Glück», dort aber in der niederländischen Version. Inhaber und Küchenchef Yuri Kampstra (43): «Das Teigrezept kommt der US-Version sehr nahe, und die Pancakes werden auch in der Pfanne gebacken, sind aber etwa 30 Zentimeter gross, dafür flacher und etwas fester.»

Er empfiehlt neben dem klassischen Ahornsirup auch Pancakes mit Zwetschenkompott, Ziegenkäse (Chèvre chaud), Spiegelei oder Pilzen. «Grenzen gibt es keine – einfach ausprobieren!»

Sein Tipp: Pancakes auf vorgewärmten Tellern servieren, sie kühlen sonst schnell aus.

Wie viele Kalorien haben Pancakes?

227 Kalorien haben Pancakes pro 100 Gramm, nur zehn Prozent Fett und immerhin sechs Prozent Eiweiss. Sportler mischen Haferflocken oder Proteinpulver, beispielsweise mit Schokogeschmack, in den Teig und lassen die süssen Sossen weg – fertig ist der extra gesunde Fitness-Pancake.