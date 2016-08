Leckeres Fischrezept :  Felchenfilet mit Cipollotti à la Crème

Was für ein schöner Fisch. Sein Körper ist torpedoförmig lang gestreckt und metallisch grau-weiss-blau gesprenkelt. Sein Kopf läuft spitz zu. Genau so muss ein Fisch aussehen, wenn er denn ein rechter Fisch sein will. Und der Felchen ist so einer. Das bestätigen Biologen, Fischer, aber auch Feinschmecker.

Felchen: Von muffig zum Leckerbissen

Wobei gerade die Feinschmecker Felchen über die Jahre nicht immer hoch schätzten. In Zeiten, da die Gewässerverschmutzung Schweizer Seen trüb-schlammig werden liess, gediehen Felchen zwar grossartig – aber ihr Fleisch schmeckte so muffig-schlammig wie ihr Habitat. Besonders, wenn die Tiere ein gewisses Alter und damit eine gewisse Grösse erreicht hatten.

Vorbei. Kläranlagen haben nicht nur die Abwasser, sondern auch unsere Seen bis hinab zum Grund klar gemacht. Was nicht nur Vorteile hat: Die Fischerträge, besonders jene des Felchen, gehen derart stark zurück, dass der Weiterbestand des Fischereigewerbes – etwa am Bodensee – gefährdet ist. Fällt nämlich der Phosphatgehalt des Wassers unter ein gewisses Niveau, vermindern sich auch die Nahrungsquellen von Felchen empfindlich – und ihre Zahl sinkt.

Schäumende Butter lässt Felchen köstlich schmecken Die Folge: Zwar gibt es heute Felchen in jeder Grösse und mit fabelhaft klarem und eigenständigem Geschmack – aber leider nicht genug davon. Was die Fische für den Feinschmecker noch begehrenswerter macht.

Felchen in Butter und mit Cippolotti - köstlich

Der Felchen gehört ohnehin zu jenen Speisefischen, die Geniessern viel zu bieten haben. Sein Fleisch ist nicht nur fest, sondern auch beeindruckend wandlungsfähig. Kolossal schmeckt beispielsweise der ganze Fisch in Butter gebraten. Diesen überlöffelt der geübte Koch immer wieder mit dem heissen Fett. Die Butter schäumt auf, verbrennt nicht, sondern bleibt hell und vermittelt dem Fisch ihr nussig-karamelliges Aroma. Ein Spritzer frischer Zitronensaft genügt als Beigabe im Teller.

Und falls Sie gar einen besonders grossen Fisch kaufen können, wie ihn unser Wochenkoch Michael Müller (46) von der Blume in Freudwil ZH nutzt, erzielen Sie einen Haupttreffer. Die cremig-schlutzig gekochten Cippolotti sind dazu nicht nur die perfekte Begleitung, sondern auch das sprichwörtliche Pünktchen auf dem kulinarischen i.

Fischrezept Felchenfilet mit Meerrettichkruste und Cipollotti à la Crème Ein Gericht für 4 Personen Zutaten Felchen

4 Filets von Felchen mit Haut, je 200 bis 220 g

etwas Olivenöl Meerrettichkruste

2 El Meerrettich, frisch gerieben

1 EL Weisswein

0,5 dl Olivenöl, mild

160 g Paniermehl

1 Bio-Zitrone, Schale gerieben Cipollotti

8 Cipollotti (Frühlingszwiebeln)

3 EL Weisswein

1 dl Rahm

2 EL Olivenöl

1 Thymianzweig

Muskatnuss Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung Backofen auf 220 Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und mit wenig Olivenöl beträufeln. Danach mit etwas Salz und Pfeffer bestreuen.



Die Felchenfilets von allfälligen Gräten befreien – indem man mit den Fingern vorsichtig über die Fleischseiten streicht und die spürbaren Gräten mit einer Pinzette herauszieht. Die Filets mit schrägen Schnitten in gefällige Rhomben in nicht zu kleine Portionen schneiden.



Meerrettich reiben und mit dem Weisswein vermengen. Nach und nach das Olivenöl untermischen und alles mit Salz, Pfeffer und dem Zitronenabrieb würzen. Paniermehl dazugeben.



Cipollotti waschen, trocknen und in nicht zu feine Ringe schneiden. In etwas Olivenöl andünsten – sobald ein angenehmer Duft aus der Pfanne steigt, mit Weisswein ablöschen. Kurz aufkochen und den Rahm untermischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die abgezupften Thymianblättchen unterrühren.



Zwiebelringe weich köcheln, nochmals abschmecken. Wichtig: Das Gericht ist recht süss, es muss kräftig nachgewürzt werden, bis es salzig-pikant schmeckt.



Fischfiletstücke mit der Haut nach oben auf das vorbereitete Küchenpapier legen. Mit Meerrettichmasse bedecken, diese etwas glatt streichen.



Backblech ca. 7 Minuten in die Mitte des Backofens schieben. Ist die Kruste leicht kross und goldgelb überbacken, die Backofentür öffnen und den Backofen abstellen.

Anrichten Erst die Cipollotti auf den vorgewärmten Tellern anrichten. Die überbackenen Fischstücke direkt vom Backblech auf die Teller geben. Sofort auftragen.