Leckeres Fisch-Rezept :  Loup de mer mit Kartoffel-Schaum

Ein einfaches Gericht. Der Fisch: ein Loup de mer. Das Gemüse: Kartoffeln, fest auskochend, wenns geht aus der nahen Umgebung. Die Sauce: roh, nicht gekocht – eine Abwandlung einer einfachen Sauce vierge. Allerdings, und es gibt in der guten und grossen Küche immer ein Allerdings: Wo wenig oder gar rein nichts von einem Produkt ablenken kann, sind Zutaten der Bestklasse gefragt. Grosse Köche nennen das «auf dem Produkt spielen».

Loup de mer hat kaum Fett

Mit Blick auf unser Wochen-Rezept bedeutet das: Ein Loup de mer muss her, von Köchen und Geniessern kurz Loup genannt. Zwar kommt dieser heute meist aus der Zucht und schmeckt nicht ganz so perfekt wie jene Fische, die wild geangelt werden. Sein Fleisch aber ist fest, hat kaum überflüssiges Fett. Und sein zarter Geschmack ist jener eines Loups und nicht der von Lebertran.

Und für die Sauce? Sie ist eine legendäre Abwandlung dessen, was die grosse Küche Sauce vierge nennt, weil dazu Huile vierge extra, Olivenöl allererster Pressung, verwendet wird.

Trotz ihrer Einfachheit variieren die Rezepte der Sauce beachtlich. Manche Köche mischen Würfelchen von Zitrone darunter, andere von geschälter Peperoni, Zwiebel, oder von Knoblauch. Die einen lassen die Sauce ziehen, damit sich die Aromen vermählen, andere bringen sie sofort auf den Tisch.

Köstlicher Kartoffelschaum aus dem Rahmbläser

So auch Bernd Schützelhofer (46), unser Wochenkoch, der seine Gäste im Restaurant Paul’s in Widnau SG bewirtet. Seine Kartoffel-Espuma ist eine Abwandlung des klassischen Pürees, wie sie einst Molekularküchen-Koch Ferran Adrià (54) in seinem inzwischen geschlossenen «El Bulli» in der Nähe von Barcelona kreiert hatte. Eine in einem Rahmbläser zu schaumig-leichter Köstlichkeit aufgeblasene warme Mousseline voller Geschmack.

Dass Bernd Schützelhofer die Espuma aus der alten französischen, festkochenden Kartoffelsorte La Ratte köchelt, ist nicht erstaunlich. Joël Robuchon (71), der legendäre Drei-Sterne-Koch aus Paris, hat damit begonnen. Dessen cremig-rahmiges Kartoffelpüree gilt noch immer als Massstab. Weshalb Schützelhofer etwas Kartoffelsud zum Püree gibt, wird beim Essen klar: so viel Geschmack in einer so einfachen Sache. Die einfachsten Dinge haben manchmal die erstaunlichsten Effekte. Auch und gerade beim Essen.

Gebratener Loup de mer mit Kartoffel-Espuma und Salsa cruda Ein Gericht für 4 Personen Zutaten Loup de mer

4 Filets, je ca. 140 g, mit Haut

0,4 dl Olivenöl

2 Zitronenthymianzweiglein

40 g Bratbutter Kartoffel-Espuma

350 g Kartoffeln, fest auskochend (La Ratte)

100 g Kartoffelsud

50 g Rahm

50 g Milch

125 g Butter Salsa cruda

1 kleine Tomate, gewürfelt

25 g halb getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten, gewürfelt

1 /2 Limette, geschält und in Filets geschnitten

245 g Salicornes (vom Fischhändler), ungekocht

25 g Pinienkerne geröstet

25 g weisser Balsamico

50 g bestes Olio di oliva extra vergine Salz und weisser Pfeffer aus der Mühle

Kartoffeln schälen und in kräftig gesalzenem Wasser weich kochen. Pürieren. Alle anderen Zutaten unter das Püree mischen. Danach mixen und durch ein feinmaschiges Sieb passieren, abschmecken und warm in den Rahmbläser füllen. Mit zwei aufgeschraubten Kapseln Druck erzeugen. Rahmbläser im Wasserbad bei maximal 70 Grad warm halten. Für die Salsa cruda: Tomate in heisses Wasser geben. Platzt die Haut auf: herausheben. Mit kaltem Wasser abschrecken, schälen, halbieren, Kerne ausdrücken und Saft auffangen. Danach das Tomatenfleisch würfeln. Pinienkerne in einer Bratpfanne ohne Fett sehr sanft und vorsichtig rösten. Immer wieder wenden. Fruchtfleisch der geschälten Limette aus den Fruchtspalten schneiden. Saft auffangen. Gut gewaschene Salicornes trocknen. Salz und Pfeffer in Balsamico unter Rühren vermengen und auflösen. Das Olivenöl langsam zufügen. Sämtliche andere Zutaten unterziehen, auch den aufgefangenen Tomaten- und Limettensaft.



Erst Bratpfanne erhitzen, dann Olivenöl dazugeben. Die Fischfilets darin auf der Hautseite knusprig anbraten. Temperatur sofort zurückdrehen. Die Filets wenden, zwei bis drei Minuten sanft (!) glasig braten. Herausnehmen. Warm stellen. Bratfett entfernen. Kurz vor dem Anrichten die Butter schmelzen. Zitronenthymian dazugeben. Butter aufschäumen, danach über die angerichteten Fische geben.

Anrichten Die warme Espuma direkt auf den heissen Teller sprühen. Filet dazulegen und alles mit etwas Salsa cruda nappieren.